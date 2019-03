Comunali, arriva la ‘Spazza corrotti’: i candidati obbligati a presentare curriculum e certificato penale

E’ quello che prevede la legge n.3 del 9 gennaio 2019, che dopo essere stata sperimentata per le Regionali in Sardegna sarà applicata su tutto il territorio nazionale alle Amministrative. In caso di inadempimento sono previste sanzioni fino a 120mila euro



CAMPOBASSO. Elezioni Comunali, entra in vigore la legge ‘Spazza corrotti’. Tutti i candidati alla carica di sindaco o di consigliere comunale di Campobasso dovranno presentare il curriculum vitae e il certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale. Documenti che, nell’ottica legalità e trasparenza dovranno essere pubblicati sul sito internet del Comune di interesse, di conseguenza accessibili a tutti i cittadini.

E’ quello che prevede l’articolo 1, comma 15, della legge 3 del 9 gennaio 2019, voluta fortemente dal M5s e già sperimentata, a livello locale, in occasione delle Regionali in Sardegna. La ‘Spazza corrotti’, com’è stata definita, che sarà applicata su tutto il territorio nazionale alle Amministrative di maggio. Ad essere interessati i comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti: in Molise un obbligo per i candidati ai Comuni di Campobasso e Termoli.

Pesantissime le multe in caso di inadempimento: da 12mila a 120mila euro di sanzione amministrativa pecuniaria per i partiti o movimenti politici che violano l’obbligo di pubblicare, sul proprio sito internet, il curriculum vitae dei candidati, nonché il loro certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale. La stessa sanzione amministrativa pecuniaria è prevista anche per i partiti o movimenti politici che omettono di trasmettere il rendiconto di esercizio alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici.

“Uno strumento opportuno di trasparenza a beneficio dei cittadini”, ha scritto in un post sulla sua pagina Facebook il consigliere comunale della Lega Alberto Tramontano. Per il quale, evidentemente, la ‘Spazza corrotti’, più che un nuovo obbligo di legge, è una garanzia. Per consentire di votare informati.

C.S.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale