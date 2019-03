Giornalisti, il presidente Verna a Campobasso: “Stampa baluardo della democrazia, ma riforma serve”

Nell’evento formativo organizzato dall’Odg Molise e ospitato nell’aula magna dell’Istituto ‘Pilla’, per parlare di lavoro e previdenza. Il governatore Donato Toma ha ribadito il sostegno alla categoria e si è espresso contro l’ipotesi di abolizione dell’Ordine

CAMPOBASSO. “Scriverò a Giovanni Ferrero, secondo la classifica di Forbes l’uomo più ricco d’Italia e gli chiederò un intervento a favore della stampa, che in Italia sta vivendo un periodo di grande crisi”.

Ad annunciarlo, non senza un pizzico di ironia, il presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti Carlo Verna, oggi a Campobasso per partecipare all’evento formativo ‘Lavoro e previdenza: l’informazione come valore’, organizzato dall’Odg Molise e ospitato nell'aula magna dell’Istituto ‘Pilla’.

“L’informazione in Italia sta soffrendo – ha detto Verna – e il crollo della vendita dei giornali, di conseguenza della pubblicità, ne è la prova. Una crisi strutturale, che ha investito in particolare la carta stampata e che va di pari passo con ‘l’irruzione social’. Stiamo assistendo – ha aggiunto – ad una polverizzazione dell’offerta informativa, con la continua nascita di testate on line, che va di pari passo, paradossalmente, con la riduzione dei contratti di lavoro”.

E se la salvaguardia dell’Ordine, come tutela del diritto-dovere all’informazione è necessaria, ha rimarcato ancora Verna, una riforma si rende necessaria. “La legge 69 del 1963 va rivista – ha precisato – perché gli scenari sono completamente cambiati. Pensare alla situazione attuale allora era come immaginare un’astronave nel Medioevo”.

Nelle parole del presidente dell’Ordine anche un appello al Governo, a ripensare i tagli alla stampa che rischiano di mettere in ginocchio tante testate, riducendo ancor di più i posti di lavoro nel settore dei media.

Concetto sul quale il governatore del Molise Donato Toma, al tavolo dei relatori insieme alla presidente dell’Odg Molise Pina Petta e al giornalista e consigliere dell’Ordine Enzo Luongo è più volte tornato, rimarcando la volontà di “scendere in campo a favore della stampa”. Con sostegni pubblici e dicendo no alla proposta di abolizione dell’Ordine dei giornalisti. Garanzia a tutela della correttezza dell’informazione. Di conseguenza dei cittadini.

C.S.

