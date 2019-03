Pd, al via l’era Facciolla: prima assemblea, rebus presidenza. I rumors: sarà un ‘grande saggio’

Tutti convocati per le 17.30 di domani, all’Hotel Rinascimento. In primo piano l’elezione del presidente, organo di garanzia del Partito. Si mormora che il neo segretario punti ad uno dei suoi uomini, un ‘grande saggio’ della politica regionale. Una sola volta, in passato, quel ruolo fu assegnato alla minoranza, erano i tempi di Fanelli segretario e Venittelli presidente

CAMPOBASSO. Appuntamento alle 17.30 all’Hotel Rinascimento. La prima assemblea del Partito Democratico del ‘dopo Primarie’ si tiene domani pomeriggio e parte con presa d’atto del risultato elettorale che ha consacrato Vittorino Facciolla segretario regionale del Pd Molise.

I numeri: Vittorino Facciolla, e le due liste a lui collegate hanno incassato 7.624 preferenze. Una percentuale di consensi pari al 54,3% (32 seggi) cui seguono i 4.574 voti presi da Michele Durante, pari al 32,6% (20 seggi) e le 1.838 preferenze per Stefano Buono pari al 13,1% (8 seggi).

Nell’assemblea regionale quindi ci saranno 12 candidati della lista ‘Unione per Facciolla’ e 20 per l’altra ‘Democratici con Facciolla’, 20 candidati della lista ‘Piazza Grande con Durante’ e 8 della lista ‘Ricominciamo dal Pd’.

Fari puntati sul prossimo (e ormai vicino) presidente dell’assemblea sul quale i ‘rumors’ sono parecchio circostanziati.

La presidenza dell’assemblea, ruolo di garanzia, negli anni passati è stata sempre assegnata ad un esponente della maggioranza. Solo in un caso, quando il Pd Molise era ‘in rosa’, l’allora segretario Micaela Fanelli condivise l’idea di aprire alla minoranza e fu designata per il ruolo la sua diretta antagonista, Laura Venittelli. Unico caso registrato nel Pd Molise fino ad oggi ma non è detto che domani non possa accadere lo stesso.

Le voci si rincorrono e si registra grande attenzione sulla ‘prima volta’ del Pd del post debacle: i numeri della partecipazione sono di certo una ‘buona notizia’ per un partito che in pochissimo tempo ha perso appeal e, soprattutto, elettori.

I ‘rumors’, come detto, sussurrano che nel ruolo di presidente dell’assemblea, il neo segretario potrebbe indicare una personalità che ha attraversato le vicissitudini del Partito Democratico, che ne ha conosciuto la genesi e che è stato sempre, senza se e senza ma, nel centrosinistra molisano. Una figura riconoscibile e riconosciuta, quindi.

Un ‘grande saggio’, un esperto della politica locale che conosce bene meccanismi e strategie, che arriva dalle varie metamorfosi che hanno poi portato alla nascita del Pd. E, a guardare bene, fra i neo eletti nell’assemblea regionale dell’area Facciolla, i papabili con queste caratteristiche riducono di parecchio la lista dei possibili presidenti.

Come detto, l’assemblea regionale sarà composta da 12 candidati della lista ‘Unione per Facciolla’ e cioè Maria Chimisso, Mario Belotti, Carmelina Genovese, Nicola Manocchio, Manuela Vigilante, Domenico Santorelli, Filomena Florio, Tonino D’Alete, Mirella Croce, Marco Sabetta, Marilina Zucaro, Alessandro D’Alessio. I 20 della lista ‘Democratici per Facciolla’ sono Lorenzo Coia, Bibiana Chierchia, Giuseppe Cecere, Maria Florio, Vittorio Rossi, Giulia Intrevado, Giuseppe Prioletta, Giuseppina Catauro, Francesco Lombardi, Maddalena Iannitti, Fausto Bellucci, Francesca Primiano, Domenico Piedimonte, Candida Stellato, Renato Freda, Maria Teresa Perrella, Raffaele Bucci, Giovanna Colombo, Ugo Toto, Michelina Iannetta.

Spulciando fra questi nomi, balzano agli occhi (seguendo l’identikit tracciato dai beneinformati) i nomi di Tonino D’Alete e quello di Lorenzo Coia.

Una decisione importante quella che dovranno assumere l’assemblea e il neo segretario Vittorino Facciolla (che di certo avrà le idee chiarissime) e che andrà in votazione: la presidenza dell’assemblea potrebbe rappresentare un primo momento di incontro con le minoranze (dell’area Durante e dell’area Buono) e quindi un segnale di condivisione e unione d’intenti.

In assemblea regionale, oltre ai 32 componenti in quota Facciolla, entrano anche 20 della lista ‘Piazza Grande per Durante’ che sono Wanda Mazza, Alfredo Puntillo, Maria Teresa D’Achille, Ovidio Bontempo, Elisabetta Lozzi, Antonio Sciandra, Lucia Amatuzio, Giuseppe Trivisonno, Francesca Scarabeo, Ettore Fabrizio, Alessandra Salvatore, Michele Antenucci, Annamaria Trivisonno, Pierpaolo Nagni, Laura Venittelli, Roberto Ruta, Lucia Paglione, Eduardo Mili, Pina Occhionero, Angelo Di Pietro.

In quota Stefano Buono, per la lista ‘Ricominciamo dal Pd’ entrano Simone Coscia, Bice Antonelli, Salvatore D’Onofrio, Marcella Testa, Michele Ventresca, Emilia Littera, Donato Ragozzino e Maria Antonietta Conti.

