Il console di Francia incontra il sindaco Battista: il Molise, che bella terra

Laurent Burin des Roziers è arrivato da solo e a piedi. Poche parole pubbliche ma di apprezzamento per la città, per il suo ateneo e per una regione incontaminata

CAMPOBASSO. Puntuale all’appuntamento con il sindaco Battista, il Console Generale di Francia per il Sud Italia (con sede a Napoli) Laurent Burin des Roziers è arrivato a Palazzo San Giorgio a piedi, da solo, confondendosi tra il via vai di gente che affolla quotidianamente il Comune.

Ha confessato, nel corso di una breve chiacchierata con i giornalisti presenti, che venendo in macchina ieri (ha partecipato ad un convegno organizzato dall’Università del Molise della quale ha apprezzato pubblicamente la qualità dell’offerta formativa) nonostante il maltempo, ha potuto ammirare un paesaggio diverso dai soliti, incontaminato, costellato da piccoli paesi arroccati sui monti.

E oggi, passeggiando in città, è rimasto colpito da una piccola realtà piena di tracce storiche e di memoria.

