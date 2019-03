Formazione professionale, Iorio presenta un disegno di legge: utilizzo nei Centri per l’impiego

La proposta del consigliere regionale, a sostegno di operatori da un anno senza reddito e senza tutele



CAMPOBASSO. Dare una risposta alla situazione di precarietà che vivono i 40 lavoratori della Formazione professionale della Regione Molise. Troppo giovani per andare in pensione, ma troppo anziani per ricollocarsi nel mondo lavorativo. Madri e padri di famiglie, che da quasi un anno vivono completamente senza reddito e senza tutele.

Con questo obiettivo il consigliere regionale Michele Iorio ha presentato un disegno di legge, per affrontare la questione riformulando l’aspetto legislativo della Regione Molise, cogliendo gli aspetti innovativi dettati dalla riforma del mercato del lavoro e dalla più recente Legge di Bilancio 2019.

Tutto nasce dalla necessità di potenziare i servizi offerti dai Centri per l’Impiego, quali la prima accoglienza, l’orientamento di base, l’informazione e la canalizzazione delle offerte da destinare all’utenza, anche tenendo conto dei cambiamenti del mercato del lavoro. Le carenze di personale nei Centri per l’impiego, chiarisce Iorio, potrebbe essere risolta utilizzando il personale composto dagli operatori professionali iscritti all’Albo regionale, che hanno problemi di reinserimento lavorativo, malgrado le normative regionali prevedano la salvaguardia dei livelli occupazionali.

