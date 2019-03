Sicurezza scolastica: in Consiglio regionale approda la proposta di legge di Filomena Calenda

Per la consigliera è necessario promuovere azioni concrete per una maggiore serenità di chi vive ogni giorno all’interno delle scuole



CAMPOBASSO. Sicurezza scolastica, approvata all’unanimità la pdl che impegna la giunta regionale a relazionare sulla programmazione in concomitanza con la Giornata nazionale della sicurezza scolastica. Soddisfazione è stata espressa dalla consigliera Calenda firmataria del disegno di legge.

Il prossimo 22 novembre la Giunta regionale relazionerà in aula su quanto è stato fatto per garantire la sicurezza delle scuole, nonché sui progetti e sulle azioni mirate a diffondere la cultura della prevenzione e ad assicurare lo stato di sicurezza degli edifici scolastici. Quest’oggi, il Consiglio regionale all’unanimità ha votato la pdl n.25 che modifica l’articolo 1 della legge regionale 12 novembre del 2003 istitutiva della giornata della memoria per ricordare le vittime del disastro di San Giuliano di Puglia.

“La proposta che ho presentato – spiega il presidente della IV Commissione, Filomena Calenda - ha un solo obiettivo: promuovere la cultura della sicurezza, perché tra le mura scolastiche i nostri giovani, gli operatori della cultura e i tanti lavoratori trascorrono la quotidianità, una quotidianità che deve essere improntata sulla serenità”.

“È un dato sconvolgente – continua ancora la consigliera Calenda - la fotografia dell’edilizia scolastica in Molise, le cui fondamenta sono una precarietà preoccupante. Si sta lavorando affinché le scuole abbiamo i caratteri strutturali della sicurezza, molto si deve ancora fare, ma sono convinta che questa amministrazione si impegnerà affinché tutti i plessi scolastici siano a norma di legge”

La sicurezza degli edifici scolastici è una battaglia che per la consigliera Calenda bisogna portare avanti, in ricordo dei 27 angeli e della loro maestra, lo si deve per tutti i ragazzi , per i loro insegnanti e per il personale in servizio, nelle scuole di ogni ordine e grado.

“Ringrazio – chiosa la consigliera Calenda - il consigliere Antonio Tedeschi , relatore in Aula della proposta di legge e il consiglio tutto per aver votato all’unanimità il disegno di legge”.

