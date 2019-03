Tunnel di Termoli, i 5 Stelle: Regione contraria a parole, nei fatti sostiene Comune e ditta

La mozione del Movimento arriva in aula dopo 4 mesi dalla presentazione e una settimana prima dell’udienza al Tar dove siede accanto al Comune e alla ditta costruttrice mentre dichiara di essere contro la realizzazione dell’opera

CAMPOBASSO. Una mozione iscritta dal novembre scorso, che arriva in aula in zona Cesarini. All’ultimo minuto utile perché fra una settimana esatta ci sarà l’udienza al Tar sul tunnel di Termoli. Dove la Regione, che si dice contraria da sempre, di fatto “siede accanto al Comune di Termoli e alla ditta costruttrice, a chi quindi difende l’opera”.

Il Consiglio regionale oggi ha affrontato la mozione, dopo quattro mesi, ma – come rimarcano i portavoce del Movimento 5 Stelle a Palazzo D’Aimmo – “il centrodestra chiede di rinviare la discussione della nostra mozione. In pratica chiede di non scegliere, di non decidere o meglio di lasciare la Regione lì dov’è, cioè accanto al Comune di Termoli e alla ditta costruttrice, in difesa dell’opera. Una presa in giro - dicono ancora i consiglieri - un comportamento incoerente e irrispettoso nei confronti dei cittadini di Termoli. E noi non possiamo accettare in silenzio.”

I pentastellati hanno in pratica chiesto alla Regione Molise di ripensare alla propria presenza nel contenzioso amministrativo, dimostrando nei fatti di essere dalla parte dei ‘no tunnel’. Al momento della votazione, avvenuta con voto palese, molti consiglieri sono usciti dall’aula (comprese Aida Romagnuolo e Mena Calenda) ma la mozione non ha ottenuto i voti necessari.

