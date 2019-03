Terremoto, Borrelli conferma: “Al Molise 50 milioni di euro per la ricostruzione”

Lo ha detto il capo della Protezione civile, ribadendo l’imminente approvazione di un decreto legge, che prevede anche la nomina di un commissario, in carica fino al 31 dicembre 2021



CAMPOBASSO. Cinquanta milioni di euro al Molise per la ricostruzione, nei territori colpiti dal terremoto di agosto 2018. E' la somma prevista dal decreto legge al quale il Governo sta lavorando e che sarà pronto la prossima settimana.

La notizia, circolata ieri, è stata confermata dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli, che a margine di un incontro a Firenze ha parlato di provvedimento “con misure per rilanciare l'attività della ricostruzione, nelle aree colpite dal terremoto di fine dicembre in provincia di Catania e la scorsa estate nel Molise".

Decreto legge che prevede anche la nomina di un commissario da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in carica fino al 31 dicembre 2021. I 50 milioni di euro saranno così ripartiti: 10 milioni nel 2019, 25 nel 2020 e 15 milioni nel 2021.

"Sono convinto e fiducioso – ha detto Borrelli - che, vista la competenza e la professionalità del sottosegretario Crimi, con questo decreto si possano portare i risultati sperati. Quello che è importante – ha aggiunto – è questa idea che si sta portando avanti di immaginare una legge per la ricostruzione, una legge ordinaria, e quindi evitare di dover fare di volta in volta un decreto legge per disciplinare la ricostruzione. Questa è la vera chiave di volta del sistema. E’ questa - ha concluso il capo della Protezione civile, "la cosa importante che il sottosegretario Crimi si è impegnato a fare entro fine anno".

