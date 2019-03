Guardie giurate senza stipendio, Aida Romagnuolo: molte famiglie in seria difficoltà

Il consigliere regionale ex Lega annuncia la presentazione di un ordine del giorno teso a chiarire come mai gli emolumenti non vengano accreditati regolarmente

CAMPOBASSO. Da due mesi, anzi quasi tre, senza stipendio, le guardie giurate di un noto istituto di sorveglianza minacciano lo sciopero. Gli emolumenti di dicembre sarebbero stati pagati (ma non a tutti) solo qualche giorno fa mentre per lo stipendio di gennaio forse se ne parlerà ad aprile.

Il consigliere regionale Aida Romagnuolo prende a cuore la difficile situazione che vivono decine di lavoratori.

“Una situazione gravissima ed ingiustificata: i dipendenti devono fare i salti mortali per portare avanti le proprie famiglie. Molti di questi agenti di sorveglianza prestano servizio anche in alcuni uffici regionali e pertanto la vicenda appare ancora più sconvolgente. Presenterò un ordine del giorno in Consiglio per capire come mai questi padri e madri di famiglia non vengano pagati regolarmente”.

Ogni giorno, secondo Aida Romagnuolo, in Molise “ne succedono di tutti i colori e mentre la politica parla, bisbiglia, promette, litiga, chiacchiera e sorvola su molte cose serie che riguardano i reali problemi dei cittadini, ci sono fasce sociali di persone - la stragrande maggioranza - che hanno per davvero seri problemi di sopravvivenza, di vivere cioè una vita normale”.

