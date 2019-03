Comunali: Facciolla in visita da Battista, centrodestra in conclave pomeridiano. E in Comune nasce il gruppo Lega

Il segretario regionale del Pd ha incontrato il sindaco di Campobasso per un primo 'faccia a faccia' interlocutorio; venerdì il circolo cittadino del partito in riunione per parlare di ipotesi Primarie. Oggi pomeriggio all’Hotel Rinascimento i segretari dei partiti del centrodestra in riunione

CAMPOBASSO. Due incontri, naturalmente in separata sede, per il centrosinistra e il centrodestra alle prese con le vicinissime Amministrative del 2019.

QUI CENTROSINISTRA – Questa mattina, intorno alle 11.30, il segretario regionale del Pd ha varcato la soglia di Palazzo San Giorgio. Un primo incontro, interlocutorio, con il sindaco Antonio Battista che, stando a quanto ha sempre dichiarato Facciolla, dovrebbe essere ricandidato al secondo mandato senza passare per le Primarie (destino che condividerebbe con Angelo Sbrocca, primo cittadino di Termoli). Il sindaco di Campobasso però, ad onor del vero, ha parimenti affermato a più riprese che non si sarebbe affatto sottratto a questa ‘elezione’ ove mai servisse a compattare un centrosinistra che oggi di certo può fare i conti con maggiore serenità guardando ai numeri delle Primarie del 3 marzo scorso. C’è però la componente minoritaria del Pd, rappresentata da Michele Durante, che punta sul coinvolgimento della città nella scelta del sindaco di Campobasso ritenendo le Primarie un passo da fare, senza se e senza ma.

Venerdì prossimo il circolo cittadino del Pd di Campobasso si riunirà proprio per fare il punto sulle vicine Amministrative. Fuori dal Palazzo di Città, per un caso del destino, anche il senatore Augusto Massa, storico esponente della sinistra molisana, che avverte: “Io non sono del Pd ma stavolta avranno tutti problemi a fare le liste” . Un destino che non pare essere in agguato solo per il centrosinistra.

QUI CENTRODESTRA - Oggi pomeriggio, all’Hotel Rinascimento, il centrodestra si riunisce per ragionare di elezioni di maggio. Ci saranno i referenti dei partiti dello schieramento e (forse) anche i rappresentanti delle liste civiche che sono parte del centrodestra. Di qui a breve, a Palazzo San Giorgio, nascerà anche il gruppo consiliare della Lega con Alberto Tramontano e Alessandro Pascale. E a chi chiede se ci saranno aperture verso i transfughi, non solo nel gruppo ma soprattutto nelle liste di candidati, la risposta è una sola. E non è affatto positiva.

