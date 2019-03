Isernia, più parcheggi a pagamento: partono i lavori e sale la protesta

Da questa mattina gli operai stanno eseguendo gli interventi per realizzare le nuove soste blu. La convenzione prevede che in totale saranno 972 e costeranno 0.80 centesimi l’ora. L’attacco di Fabrizio: “Ennesimo provvedimento contro i cittadini”



ISERNIA. Come annunciato nelle scorse settimane è partita a Isernia la rivoluzione delle soste blu. Dopo l’affidamento del servizio alla A.J. Mobilità srl’ di Spoleto, che gestirà i parcheggi per i prossimi 15 anni, sono cominciati questa mattina i lavori per realizzare i nuovi stalli. Come stabilito in sede di redazione del bando i parcheggi a pagamento saranno in totale 972 e costeranno 0.80 centesimi l’ora.

LA MAPPA:

Largo Cappuccini n. 34

Via Occidentale - Piazza A. d'Isernia - Corso Marcelli n. 118

Piazza Tedeschi - Corso Garibaldi 1 - Corso Garibaldi 2 n. 90

Via E. De Nicola n. 24

Via De Gasperi n. 35

Via Farinacci n. 20

Via G. Berta (dai Vigili Urbani alla Provincia) n. 65

Piazza della Repubblica - Corso Garibaldi 3 - 4 n. 72

Via Umbria 1 - Via Umbria 2 n. 60

Via Lazio n. 20

Corso Risorgimento n. 94

Via XXIV Maggio n. 75

Via Giovanni XXIII n. 16

Via E. Ponzio n. 30

Parcheggio coperto Auditorium n. 150

Parcheggio coperto Via Berta n. 35

Via Graziani n. 14

Piazza Carducci n. 20

LE POLEMICHE. I lavori in corso da questa mattina non sono però passati inosservati, scatenando la reazione dei cittadini che nei bar come sui social protestano per la scelta di aumentare il numero degli stalli a pagamento.

Scelta non condivisa anche dal capogruppo di Forza Italia al Comune Raimondo Fabrizio. “Si tratta di un provvedimento illegittimo che va contro i cittadini – ha affermato -. Dalla verifica delle planimetrie emerge che vi sono zone dove tutti i parcheggi sono a pagamento e ciò non è consentito dal codice della strada.

I residenti non avranno posti a sufficienza per parcheggiare nei pressi delle loro abitazioni. Non solo, perché la scelta danneggerà inevitabilmente anche i commercianti, che già vivono momenti di enorme difficoltà. E’ l’ennesima dimostrazione del distacco esistente tra amministrazione e isernini. A questo punto – ha aggiunto – mi auguro che almeno si proceda alla riapertura dei parcheggi in piazza D’Uva e alla correzione immediata della mappa delle soste blu. In tre anni, per quel che concerne la viabilità – ha concluso Fabrizio – hanno solo aumentato le soste blu e realizzato la nuova rotonda: non so quale delle due sia stata la scelta peggiore”.

