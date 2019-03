Comunali, centrodestra verso la fumata bianca: "Fra una settimana la rosa dei candidati sindaco"

Alla prossima riunione parteciperanno anche le liste civiche. Ogni movimento proporrà un nome: "Sarà scelta democratica e ampiamente condivisa"

CAMPOBASSO. Elezioni Comunali, il centrodestra prova a trovare la quadra: la prossima settimana il nome dei candidati sindaco di Campobasso. La riunione al termine del tavolo della coalizione, che si è riunito questo pomeriggio, presso il Grand Hotel Rinascimento di Campobasso.

Alla prossima riunione, fissata per lunedì 25 marzo, ogni movimento proporrà un nome. “Sarà una scelta democratica e ampiamente condivisa", hanno dichiarato i firmatari di un documento: Giuseppe Santone per Forza Italia, Mimmo Izzi e Salvatore Micone per l'Udc, Filoteo Di Sandro per Fratelli d'Italia, Paola Matteo e Gianluca Cefaratti di Orgoglio Molise, la Lega con Alberto Tramontano e i Popolari con Fabio Cofelice.

Nomi questa sera non ne sono stati fatti – ma restano sempre in piedi le nomination di Nunzio Luciano, Mario Pietracupa, Aldo De Benedittis, Stefano Maggiani e Corrado Di Niro – ma è stato indicato il metodo: la necessità di arrivare a un candidato ampiamente condiviso ed espressione del territorio.

La prossima settimana la riunione, aperta anche alle liste civiche e a tutte le forze che hanno espresso la volontà di aderire al progetto, si riunirà nuovamente e in quell'occasione tutti avranno la possibilità di proporre un nome per il candidato sindaco del capoluogo. Proposte che verranno poi sottoposte all'attenzione del tavolo regionale del centrodestra.

Obiettivo chiudere il dibattito in tempi brevi “con la scelta del candidato capace di fare sintesi e di rilanciare, insieme a tutta la squadra, le sorti di questa città”.

