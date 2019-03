Pd, nuova segreteria e obiettivo elezioni. Venerdì circolo di Campobasso in riunione, con il rebus Primarie

Composti anche i Dipartimenti del Partito Democratico del Molise, di diritto entra anche il capogruppo in Consiglio regionale e cioè Micaela Fanelli, ex segretario regionale dell’era Frattura

CAMPOBASSO. Il 'giorno x' per Antonio Battista si avvicina: venerdì prossimo si riunirà il circolo cittadino del Partito Democratico che, come anticipato ieri, si confronterà sul prossimo appuntamento elettorale di maggio. Una scadenza rilevante per il Partito Democratico, reduce da una ottima performance lo scorso 3 marzo con le Primarie per il segretario regionale che hanno visto 14.703 persone recarsi ai gazebo per partecipare alla individuazione del leader nostrano del Pd.

L’argomento è stato trattato ieri, nel corso di un primo confronto interlocutorio e ‘faccia a faccia’ tra il neo segretario Facciolla e il sindaco uscente Antonio Battista. Facciolla non ha mai fatto mistero della sua idea di ripartire, per Campobasso e Termoli che sono i Comuni più popolosi che andranno al voto, dai due primi cittadini. Ma il tema della ‘ricandidatura de plano’ non è condiviso completamente dall’intero partito che conta una rappresentanza minoritaria abbastanza corposa il cui riferimento è Michele Durante che, invece, la pensa proprio diversamente. Non per problemi relativi all’attuale sindaco ma in riferimento alla necessità di condividere con la comunità di centrosinistra il momento della scelta del primo cittadino, visti soprattutto i numeri delle primarie come già detto. Un momento di partecipazione e di confronto, di condivisione e di ‘scontro politico’ che però poi, giocoforza, metterà tutti d’accordo. Venerdì pomeriggio quindi il circolo cittadino, il cui referente è Gianluca Palazzo, eletto dai ‘durantiani’ in contrapposizione a Lello Bucci, espressione della corrente Facciolla, si confronterà sul tema Primarie. Con tempi davvero stretti da affrontare.

Intanto ieri è stato composto anche il puzzle segreteria regionale del Partito Democratico.

Oltre, naturalmente, al segretario regionale Vittorino Facciolla, in qualità di vicesegretari entrano Vittorio Rossi, Giovanna Viola e Maria Chimisso.

Nel Dipartimento Organizzazione, Statuto e Regolamenti ci sono Franco Capone, Pasquale Marcantonio, Salvatore Mascia, Marco Sabetta. I componenti del Dipartimento Organizzazione Politica sono Pietro Maio, Nicola Messere, Costanza Carriero, Leo D’Alesio, Candido Paglione. Il Dipartimento Enti Locali è composto da Nicola Manocchio, Francesco Lombardi e Francesco Gallo. Il Dipartimento Sanità invece annovera Giuseppe Cecere, Natale Liberatore, Celeste Vitale, Giovanni Di Nucci. Nel Dipartimento Pari Opportunità ci sono Benedetta De Lisi, Marialina Zucaro, Antonella Tolomei. In quello Istruzione Cristina Acciaro e Giuliana Ferrara.

Nel Dipartimento Legislazione, Giustizia e Finanza Locale Manuela Vigilante, Salvatore Pilone, Carmelina Genovese e Sergio Sardelli. Nel Dipartimento Formazione Politica Giuseppe Iglieri, Maria Florioe Francesco Sonesi. Il Dipartimento Ambiente e Agricoltura annovera Antonio Tomassone, Giuseppe Faioli, Loredana Petroniro e Ugo Toto. Nel Dipartimento Sport e Tempo libero Giulio Perrucci, Antonio Stanisciae Nicola Di Renzo. Il Dipartimento Aree Interne è composto da Domenico Santorelli, Giuseppe Prioletta e Alessandro D’Alessio Nel Dipartimento Comunicazione e Cultura Alessandro Mancinella, Giovanni Mancinone, Carmen D’Antonino e Giancarlo Graziaplena. Il Dipartimento Europa e Immigrazione è composto da Alfredo Marini, Luca Fatica e Domenico Piedimonte Nel Dipartimento Lavoro e Welfare Leo D’Antonio e Luca Palmisciano. Il responsabile organizzativo è Michela Pizzuti, tesoriere invece Giovanni Di Vita.

Sono invitati permanenti i tre segretari di Federazione ed il capogruppo PD in Consiglio Regionale che, dal primo aprile, sarà Micaela Fanelli, ex segretario regionale del Pd eletta nel 2014.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale