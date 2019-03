Rocchetta a Volturno, il ministro Trenta in visita celebra il 75esimo anniversario dell’Esercito italiano

Il convegno, organizzato dal Comune con il patrocinio del Senato, vedrà la gradita partecipazione del ministro della difesa e di molti relatori di carattere internazionale. Appuntamento per il 6 aprile alle 10 presso il Museo internazionale delle Guerre Mondiali

ROCCHETTA AL VOLTURNO. Sabato 6 aprile Rocchetta a Volturno ospiterà un importante evento di memoria e di celebrazione. In occasione del 75esimo anniversario della rinascita dell’Esercito Italiano, il comune di Rocchetta con il patrocinio del Senato della Repubblica e con la gradita partecipazione del ministro della difesa, dottoressa Elisabetta Trenta, organizza il convegno storico-militare ‘Monte Marrone 1944. Cornice dell’evento il Museo internazionale delle Guerre Mondiali, vanto per la comunità altomolisana e per l’intero Stato, che raccoglie una delle collezioni più complete e interessanti in un territorio che fu colpito in maniera massiccia soprattutto dalla Seconda Guerra Mondiale – Rocchetta sorge infatti a pochi chilometri dalla linea Gustav.

Interverranno, oltre al ministro Trenta, il sindaco di Rocchetta dottor Teodoro Santilli, il senatore Fabrizio Ortis, membro della IV commissione difesa del Senato, il presidente dell’associazione storico culturale 1943/1944 avvocato Duilio Vigliotti, il professor Virgilio Ilari della Società italiana di storia militare, il tenente colonnello Emilio Tirone dell’Ufficio storico dello Stato Maggiore, e i professori Giuseppe Pardini e Matteo Luigi Napolitano dell’Università degli studi del Molise.

L’intenzione è di ripercorrere, attraverso i sentieri della memoria offerti dal Museo, la storia del nostro esercito che, oggi, milita in tantissime missioni di pace su fronti nazionali e internazionali. Seguirà, dopo il convegno, una visita guidata al museo. L’appuntamento è a partire dalle ore 10.

