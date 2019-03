Inquinamento a Venafro, Tedeschi: via libera agli impianti intelligenti che filtrano l’aria

Il consigliere regionale dei Popolari per l’Italia, che sulla questione ambientale non ha mai abbassato la guardia, ha individuato anche in fondi per poter realizzare un progetto ambizioso, pilota in Molise, che potrebbe essere replicato in altre zone a rischio inquinamento della regione

VENAFRO. La tecnologia al servizio delle comunità, per rispondere concretamente alle esigenze della popolazione. Sul tavolo del confronto, avviato da mesi dal consigliere regionale Antonio Tedeschi con il governatore Toma , l’intero Esecutivo regionale, con l’amministrazione comunale di Venafro e l’Arpa Molise, un progetto innovativo, capace di abbattere per oltre il 50% l’inquinamento atmosferico.

Si tratta di ‘impianti intelligenti’ che aspirano l’aria inquinata e la restituiscono depurata.

“Un’idea – spiega il consigliere regionale dei Popolari per l’Italioa - che nasce dalla necessità, non più rinviabile, di trovare soluzioni capaci di alleviare una situazione diventata insostenibile, in un momento in cui sempre più spesso si parla del ricorso a meccanismi innovativi e tecnologicamente avanzati.

I continui sforamenti registrati dalle centraline Arpam di via Colonia Giulia e via Campania, zone ad altissima densità di traffico veicolare - continua Tedeschi - impongono risposte rapide e concrete. È così che sono partite le mie ricerche, volte ad individuare sistemi in grado di incidere in maniera sostanziale ed immediata sull’inquinamento, in attesa di vedere realizzato un percorso alternativo capace di deviare il traffico in entrata e in uscita dalla città, al quale si sta comunque lavorando. Ricerche sfociate nell’individuazione di una tecnologia basata su un complesso meccanismo in grado di depurare l’aria a livello del suolo senza utilizzare filtri e senza generare rifiuti speciali”.

Si tratta di una tecnologia di depurazione che, attraverso l’integrazione di differenti processi chimico-fisico-meccanici, riesce ad abbattere gran parte degli inquinanti in atmosfera. Tecnologia già in uso in altre realtà italiane, ma ancora mai adottata a livello regionale.

“ Il Molise sarebbe la prima Regione a farlo. Individuata la soluzione, dunque - continua il consigliere regionale che sulla situazione ambientale della Piana di Venafro è al lavoro dal suo insediamento - mi sono immediatamente messo al lavoro, coinvolgendo direttamente il presidente Toma, che ha subito sposato la mia idea attivandosi concretamente per la sua realizzazione, l’Arpa Molise, che ha già espresso parere favorevole al progetto e il sindaco di Venafro, Alfredo Ricci, sin dall’inizio disponibile, collaborativo e pronto ad impegnarsi per il raggiungimento dell’obiettivo. La sinergia tra le suddette istituzioni ha dato avvio all’iter che, mi auguro, presto porterà all’installazione di queste macchine nel centro urbano di Venafro. In questi mesi, infatti, si sono susseguiti incontri tra le parti interessate e sopralluoghi volti a testare la fattibilità del progetto. L’idea – conclude Tedeschi - è quella di fare di Venafro, città che registra le maggiori criticità sotto il profilo dell’inquinamento, l’area pilota di un progetto che, in futuro, potrà essere esteso anche ad altri comuni molisani a rischio. Per quanto riguarda l’aspetto finanziario, le somme sono già state individuate a valere sul Patto per lo Sviluppo del Molise”.

