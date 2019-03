Infrastrutture, il sogno dei 5 Stelle: superstrada a 4 corsie per collegare Adriatico e Tirreno

Domani pomeriggio il Consiglio regionale dovrebbe discutere della mozione presentata dai portavoce pentastellati. L’occasione per realizzare l’arteria a scorrimento veloce è legata ai Contratti di Sviluppo nei quali c’è anche il Molise, come annunciato dal premier Conte nel corso della sua visita istituzionale a Campobasso. In mattinata l'assise di Palazzo D'Aimmo affronterà la questione Ittierre.

CAMPOBASSO. Obiettivo superstrada. A 4 corsie, che colleghi l’Adriatico al Tirreno. Per i portavoce in Consigio regionale del Movimento 5 Stelle si tratta di un’opera strategica, indispensabile per il Molise, per lo sviluppo della regione e anche per il centro sud.

"Da troppi anni il Molise paga il suo isolamento infrastrutturale. È arrivato il momento di connettere la nostra regione al resto d’Italia e per farlo il governo ci fornisce un’opportunità imperdibile: i Contratti di Sviluppo”.

Ergo, la superstrada a scorrimento veloce. “La nostra idea è contenuta in una mozione già depositata in Consiglio regionale e che speriamo possa essere discussa in aula già domani) Vogliamo infatti coinvolgere tutte le altre forze politiche in questo progetto.

Un collegamento trasversale dal Tirreno all'Adriatico - spiegano i portavoce in Consiglio regionale - può ridisegnare la mobilità nazionale e può essere uno strumento indispensabile per la sopravvivenza economica, demografica e istituzionale della Regione Molise. In particolare, ne gioverebbero le imprese delle aree attorno a Isernia e Campobasso e le aree interne del Molise, i cui Comuni sono a rischio estinzione per spopolamento”.

Non solo superstrada, però, nei desiderata del Movimento 5 Stelle.

“Un progetto, è chiaro, che dovrà essere accompagnato da interventi mirati per migliorare la viabilità secondaria molisana e non solo. In questo senso fondamentale è il Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade, annunciato giorni fa dal ministro per il Sud Barbara Lezzi, con il quale sono stati stanziati 80 milioni di euro (10 per il Molise) per la viabilità dei comuni sotto i duemila abitanti nelle aree interne di Sud e Isole. Una notizia importante dato che la superstrada di cui parliamo è un’opera di ampio respiro che coinvolge non solo il Molise. Connettere i versanti tirrenico e adriatico, quindi le autostrade A1 e A14, vuol dire facilitare anche la mobilità dei residenti di ampie zone della Puglia (in particolare le aree della provincia di Foggia e di Bari), della Campania (alto casertano e beneventano), del Lazio (frusinate) e dell'Abruzzo (vastese)”.

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo (Cis) ha la funzione di programmare, finanziare e realizzare opere infrastrutturali altamente strategiche e funzionali alla coesione territoriale e a uno sviluppo equilibrato del Paese. “Con il Cis, in pratica, - spiegano i consiglieri regionali pentastellati - le risorse provenienti da molteplici fonti vengono concentrate per realizzare un'unica grande infrastruttura a valenza nazionale o interregionale superando i tradizionali limiti regionali verso una logica per macroaree.

Nel caso del Molise, l’iter è già stato avviato. A febbraio scorso, a Campobasso, il premier Giuseppe Conte ha annunciato la formulazione del Cis per la nostra regione e qualche giorno fa, in Prefettura, si è svolto un incontro alla presenza di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Invitalia. Insomma, il percorso è cominciato.

È importante comprendere che il Cis è l’occasione perfetta, e forse ultima, per realizzare un’opera determinante per la salvezza e lo sviluppo della nostra terra. La superstrada è cosa diversa dall’autostrada pensata dal governo Iorio. Quell’opera è sempre e solo rimasta un’idea da pagare a peso d’oro e per la quale è stata costituita e tenuta in piedi un’apposita Società senza che fosse mai esistito un progetto esecutivo. Una follia. In questo caso, invece, parliamo di un progetto realizzabile proprio grazie al Cis”.

La mozione 5 Stelle, che i portavoce sperano venga affrontata domani pomeriggio, nel corso del Consiglio regionale monotematico (in mattinata l’assise affronterà la questione Ittierre, a partire dalle 9.30, ndr) impegna il governatore Toma ad adottare con urgenza ogni iniziativa di ordine istituzionale per avviare un rapporto di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con Invitalia, ma anche con i Presidenti delle Regioni limitrofe e con gli enti locali, per convergere su una strategia integrata che porti alla progettazione e al finanziamento della superstrada a 4 corsie attraverso il Contratto Istituzionale di Sviluppo.

“Ci appelliamo a tutti gli schieramenti in Consiglio: mettiamo da parte i colori politici e guardiamo avanti, verso lo sviluppo. Oggi più che mai è importante fare sistema per tirare il Molise fuori dall’isolamento. Cogliamo al volo questa opportunità per il bene della nostra terra" concludono i portavoce del Movimento.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale