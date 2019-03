Comunali, riunione lampo del circolo cittadino Pd: mercoledì nuovo summit con i 'civici'

Primo incontro sul tema, in via Ferrari a Campobasso. Presente anche il segretario regionale Vittorino Facciolla, invitato a partecipare e anche a relazione sugli incontri avuti in questi giorni con i partiti dello schieramento e con il movimento ‘Io amo Campobasso’. Riunione durata nemmeno un paio d'ore e riconvocata per giovedì. Mercoledì Facciolla incontrerà di nuovo i movimenti civici e fra questi, a sorpresa, pare esserci anche quello di Corrado Di Niro.

CAMPOBASSO. Con una mezz’ora di ritardo sull’orario della convocazione, il circolo cittadino del Partito Democratico ha avviato il confronto interno sulle prossime amministrative che coinvolgono il Comune di Campobasso.

Il saluto del neo segretario, Gianluca Palazzo, ha dato il via alla riunione degli aderenti al circolo. Presenti il segretario regionale Vittorino Facciolla, invitato a partecipare e a relazionare sugli incontri avuti in questi giorni, anche e soprattutto con il movimento civico ‘Io amo Campobasso’ che, però, – come ha dichiarato uno dei referenti, Paola Liberanome – non è affatto intenzionato a partecipare ad eventuali Primarie sia interne che di coalizione.

Fortemente critici con l’amministrazione uscente (e anche con quelle che l’hanno preceduta), gli oltre 600 firmatari del manifesto programmatico difficilmente potranno supportare il primo cittadino nella corsa al secondo mandato. Il centrosinistra, però, e il Pd in particolare guarda con molta attenzione al civismo incarnato da ‘Io amo Campobasso’ che, al momento, è l’unico movimento che sta lavorando sul programma di governo della città e pare abbastanza defilato dalle consuete liturgie. E che di fatto sembra dare forma all’idea di apertura incarnata anche dal segretario nazionale Zingaretti.

Alla riunione del circolo cittadino stanno partecipando oltre al presidente dell’assemblea regionale Tonino D’Alete, il sindaco Antonio Battista e il presidente del Consiglio comunale di Campobasso, Michele Durante, gli assessori Pietro Maio, Bibiana Chierchia, Alessandra Salvatore, Stefano Ramundo, i consiglieri Giovanna Viola e Lello Bucci. Presenti anche Roberto Ruta, Nicola Messere, Giulio Perrucci e molti altri iscritti al Partito Democratico chiamati ad esprimere la propria opinione sulle strategie politiche da porre in essere in vista dell’appuntamento del 26 maggio prossimo. Primarie o no? Secondo mandato per Antonio Battista?

Un momento di confronto importante, che parte dall’interesse suscitato lo scorso 3 marzo quando oltre 14mila persone hanno votato per i segretari nazionale e regionale. Una prima riunione interlocutoria in visata quindi di una competizione elettorale serrata e anche, per dirla tutta, parecchio difficile visto lo scenario nazionale.

Ma, al di là degli auspici, la prima riunione è durata meno di due ore: da indiscrezioni pare abbiano relazionato solo il segretario regionale e il sindaco Battista. Mercoledì dovrebbe tenersi un nuovo incontro tra Facciolla e i rappresentanti dei movimenti civici (Italia in Comune di Pino LIbertucci, Io amo Campobasso e, a sorpresa, anche Corrado Di Niro che avrebbe già avuto un primo confronto con il segretario regionale). Nessun documento ufficiale né tantomeno alcuna posizione sul candidato sindaco e sulla riproposizione dell'uscente Battista. Tutto rinviato a giovedì. E la strada, per il primo cittadino, non pare in discesa.