Comunali, prove di grande coalizione nel centrodestra: cinque civiche bussano alla porta

Questa sera nuovo confronto politico, presente anche ‘Il popolo della famiglia’. In settimana il confronto sul nome dei candidati sindaco

CAMPOBASSO. Elezioni comunali a Campobasso, prove di grande coalizione. Si è riunito oggi pomeriggio a Campobasso il tavolo di centrodestra, aperto alla partecipazione, oltre che dei partiti cosiddetti tradizionali, dei rappresentanti delle liste civiche.

Erano presenti infatti anche Vincenzo Mucci di 'Campobasso al centro', Angelo Santoro per 'Campobasso del Futuro', Lorenzo Cancellario di 'Democrazia Popolare' , Mena Calenda e Aida Romagnuolo di 'Prima il Molise' e Nicola Gesualdo di 'È ora'.

Ulteriore novità la presenza di Erica Palmisciano, in rappresentanza del 'Popolo della Famiglia', movimento politico di carattere nazionale.

Nuove idee e risorse, in vista di una nuova riunione già in settimana, per aprire il confronto sui nomi dei candidati sindaco. Tra i papabili il presidente dell’Acem Corrado Di Niro, l’ex assessore Aldo De Benedittis, il medico Gianfranco Piano, il consigliere comunale Francesco Pilone. Oltre all’avvocato Stefano Maggiani, al presidente della Fondazione Neuromed Mario Pietracupa e al presidente della Cassa nazionale Forense Nunzio Luciano.

Nomi ai quali si aggiungeranno quelli proposti dai civici. La ‘fumata bianca’ però appare ancora lontana.

