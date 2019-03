Sanità, la Regione chiede lo sblocco degli investimenti sul riordino delle strutture

Il commento di Massimiliano Scarabeo: intervenire per migliorare i servizi è indispensabile

CAMPOBASSO. Il consiglio regionale ha approvato una mozione riguardante il programma per investimenti sul riordino delle reti assistenziali e delle strutture coinvolte nella razionalizzazione dell'offerta sanitaria, che impegna il governatore Toma a sollecitare la struttura commissariale e il Commissario ad acta affinché si predispongano gli atti necessari per sottoscrivere l’accordo di programma con i ministeri competenti per presentare gli interventi che la Regione Molise intende attivare così come stabilito nel programma operativo straordinario della Regione Molise 2015-2018.

Una prima parte dell’iter burocratico per l’attivazione dell’accordo di programma è stata già espletata attraverso il decreto n.46 del 26.04.2018; manca il visto della nuova struttura commissariale, la quale deve dare il proprio assenso a seguito della rimodulazione degli interventi richiesti alla Regione Molise dal Ministero dell’Economia.

“L’importo è decisamente cospicuo, si parla di oltre 100 milioni di euro e la copertura finanziaria è assicurata, per larga parte, con risorse a carico dello Stato. Data la difficile situazione del comparto sanitario regionale, intervenire per migliorare strutture e servizi, è indispensabile per la tutela della salute dei cittadini e il piano degli investimenti finanziari è finalizzato proprio alla realizzazione di questi scopi”, ha commentato il consigliere regionale Massimiliano Scarabeo.

