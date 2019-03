Trasporti e mobilità: treni più veloci, nuovi bus, collegamento con la Croazia e pure l’aviosuperficie

Pagina 1 di 2

Illustrate oggi le prossime tappe che consentiranno di arrivare al bando per il gestore unico per il trasporto pubblico extraurbano. La convenzione con il Ministero delle Infrastrutture consentirà di aggiornare i dati indispensabili per la stesura del piano

CAMPOBASSO. Su gomma o su ferro, via mare o aereo, il trasporto pubblico molisano si appresta a vivere una ‘rivoluzione’ attesa da tempo. E questa mattina, il governatore Toma e l’assessore regionale Vincenzo Niro, hanno illustrato le tappe di avvicinamento al Piano dei trasporti e della mobilità della Regione Molise.

L’accordo interistituzionale tra Regione Molise e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti velocizza la fase di elaborazione del piano che, di fatto, è la concretizzazione della vision che ha l’Esecutivo Toma in merito ad un argomento che è davvero rilevante (al pari di quello delle infrastrutture): attraverso la società di gestione del Mit si concluderà il lavoro tecnico, che poi permetterà di dare il via libera al Piano e al bando per il gestore unico dei Trasporti che, come lo stesso assessore sottolinea, potrebbe comprendere (ma al momento se ne sta ancora ragionando) non solo il servizio extraurbano ma anche quello urbano, così da avere un unico interlocutore.

Un progetto ambizioso che parte dal rilancio del trasporto su ferro, quello a minore impatto ambientale, che entro qualche settimana vedrà nuove e importanti notizie (per i pendolari soprattutto) riguardo alla elettrificazione da Campobasso a Roccaravindola.

E poi quello su gomma, attraverso un rinnovamento degli automezzi che sono obsoleti ma soprattutto usurati, il che rappresenta un rischio elevatissimo per l’’utenza. Una recente delibera di Giunta ha avviato l’iter per la sostituzione attraverso l’utilizzo di fondi Fsc per circa 3 milioni di euro.

Il trasporto marittimo, che dal 9 maggio vedrà il collegamento quotidiano tra Termoli e la Croazia: al momento per i 3 mesi estivi ma l’obiettivo è quello di farne un servizio senza soluzione di continuità perché significa flussi turistici in arrivo e in partenza, e quindi economia in movimento.

Ha ripreso quota anche il progetto di aviosuperficie, presentato da un consorzio privato da realizzarsi nella piana del Matese.

Rispetto al Piano dei Trasporti e della Mobilità, come oggi è stato evidenziato dal presidente della Regione, si conclude un processo burocratico iniziato dall’assessore Niro e frutto di un lavoro di squadra. “E gli assessori godono della mia piena fiducia altrimenti li rimuoverei – chiosa Toma - La dialettica avviene in Giunta, al chiuso, ma dopo si lavora per il programma condiviso per i molisani”, rimarca, forse per rispedire al mittente le accuse piovute ieri, nel corso del consiglio monotematico sulla Ittierre, sull’assessore Mazzuto, bersaglio delle consigliere ex leghiste Calenda e Romagnuolo ma anche del segretario regionale del Pd, Vittorino Facciolla.