La ‘goleada’ e il tormentone: mai tante reti da quando Molise e Abruzzo erano una sola regione

L’ironia corre sui social e ci investe ancora una volta. Un post tra i più cliccati dalla rete, dove si scherza anche sulla ‘solitudine’ di Sirigu

CAMPOBASSO. Fabio Quagliarella bomber dell’Italia di Mancini a 36 anni e star dei social. Dove dopo la vittoria dell’Italia, 6-0 contro il Liechtenstein, è comparso il nuovo tormentone che ci riguarda: “L’ultima volta che abbiamo segnato così tanti goal Molise e Abruzzo erano una regione sola”. Altra ironia sul filone del Molise che non esiste. Almeno sulla satira. Che ha visto il post sull’autonomia della regione tra i più cliccati del web.

Perché la goleada di ieri e la doppietta di Quagliarella ha fatto rimpiangere altre prestazioni negative degli azzurri, come per esempio lo spareggio contro la Svezia per l'accesso ai Mondiali dello scorso anno, mancato dalla nazionale di Gian Piero Ventura.

Tra le ironie quelle rivolte al portiere degli azzurri, Salvatore Sirigu, ieri sera ben poco impegnato. "Ma Sirigu come lo sta passando il tempo? Gioca a carte con i tifosi"? La domanda. A cui è arrivata immediata la risposta social. "Voto 10 in pagella per Sirigu per la capacità di gestire la solitudine durante i 90 minuti. Eremita".

