Isernia, la Lega e Di Baggio salvano Lombardozzi: salta l’elezione del presidente del Consiglio

Approvata la pregiudiziale che comporta il ritiro del punto all'ordine del giorno. Fantozzi: nasce una nuova maggioranza, buon viaggio al sindaco d’Apollonio. Giovancarmine Mancini vicepresidente in quota minoranza



ISERNIA. Peppino Lombardozzi resta presidente del Consiglio. La pregiudiziale presentata dal capogruppo di ‘Insieme per il Molise’, Enrico Caranci, viene messa ai voti e passa con 18 favorevoli, 8 contrari e 4 astenuti. Con essa, il Consiglio sceglie di non votare un nuovo presidente dell’assise in forza del parere ministeriale che stabiliva la non retroattività della norma statutaria che fissava la durata del mandato presidenziale a 30 mesi.

Il dato politico è che il sindaco Giacomo d’Apollonio guadagna, strada facendo, l’appoggio dei gruppi di Isernia Migliore (con referente regionale l’assessore Roberto Di Baggio), del capogruppo di Forza Italia Raimondo Fabrizio e, indirettamente, anche della Lega, che tuttavia sceglie l'astensione. A favore della pregiudiziale, infine, ma non certo per motivi di cambi di casacca, anche l’esponente del MoVimento 5 Stelle Mino Bottiglieri.

Si astiene, inoltre, l’ex capogruppo di ‘Isernia in Comune’ Mario Antonelli, che come anticipato da isNews lascia il gruppo del sindaco e aderisce a Fratelli d’Italia, rimanendo tuttavia in maggioranza.

Polemici i Popolari: "Tra chi oggi ha votato questa pregiudiziale - ha detto in aula il capogruppo Gianni Fantozzi - ci sono anche alcuni che, nel 2018, presentarono una richiesta di mozione di sfiducia verso questo presidente del Consiglio. Prendiamo atto che nasce una nuova maggioranza: buon viaggio sindaco, che Dio gliela mandi buona". Per ora, la rottura non si consuma, con lo stesso Fantozzi che ribadisce di non aver mai ambito ad alcuna poltrona, compresa quella del presidente del consesso. Ma sarà sul bilancio di prossima approvazione che si capirà davvero che aria tira.

Confermato invece il vicepresidente del Consiglio nella persona di Giovancarmine Mancini, come già indicato dalle minoranza in sede di approvazione dello Statuto.