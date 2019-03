Ricerca e innovazione, imprese molisane a confronto sulle strategie di sviluppo

L’evento si terrà domani, venerdì 29 marzo nell’auditorium della Fondazione Molise Cultura



CAMPOBASSO. Uno sviluppo innovativo con il POR FESR-FSE Molise 2014/2020: è il tema scelto per l’evento annuale del Programma operativo regionale, che avrà luogo domani, presso l’Auditorium della Fondazione Molise Cultura, a partire dalle ore 9.30.

Tecnici ed esperti si confronteranno sulle opportunità che ricerca e innovazione offrono per la creazione di sviluppo locale, in coerenza con la Strategia di specializzazione intelligente regionale – S3 del POR FESR-FSE Molise 2014/2020.Un’occasione anche per le imprese innovative di essere protagoniste riportando le loro esperienze finanziate dal POR. Tra gli altri interventi, è previsto quello del presidente della Regione Molise, Donato Toma, che relazionerà su “Strategie regionali per lo sviluppo delle imprese”

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale