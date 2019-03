‘Lady Barklays’ vice direttore di Bankitalia: prestigioso incarico per la molisana Alessandra Perrazzelli

Genovese, ma originaria di Guardialfiera e di Campobasso, è approdata ai vertici di Palazzo Koch dopo aver conquistato il mondo della finanza

CAMPOBASSO. Genovese, ma molisana di origine Alessandra Perrazzelli, nel mondo della finanza conosciuta come ‘Lady Barklays’, è il nuovo vice direttore generale di Bankitalia. Farà parte del nuovo direttore di Palazzo Koch, andando ad affiancare, insieme all’altro vice Daniele Franco, il nuovo direttore generale Fabio Panetta.

Classe 1961, madre di due figli Alessandra Perrazzelli è figlia del giudice Nicola Perrazzelli, di Guardialfiera, umanista, grande estimatore di Francesco Jovine e promotore del premio giornalistico dedicato all’autore de ‘Le Terre del sacramento’. La mamma, Jole Lozzi, è invece di Campobasso. Quindi il trasloco a Genova, dove il papà viene trasferito per seguire una brillante carriera. ‘Cittadino illustre’ del capoluogo ligure, come ‘Cittadino benemerito’ di Guardialfieri.

Importante carriera come quella della figlia Alessandra, la laurea in giurisprudenza e un master negli Stati Uniti, prima di approdare nel mondo della finanza, lavorando con Corrado Passera in Intesa Sanpaolo e con Carlo De Benedetti in Olivetti. Poi la nomina alla guida di Barclays Italia, passando per il cda di Atm, vincendo una causa a favore della Telsystem di Arturo Artom (imprenditore di riferimento per Davide Casaleggio) ottenendo un risarcimento da 4 miliardi di lire.

Grande banchiere senza avere l’immagine seriosa del banchiere. Bella, elegante, nelle interviste ricorda spesso che il suo sogno di bambina era ballare. “Una donna – ha dichiarato di recente – può raggiungere qualunque traguardo senza sacrificare niente di sé, se riesce a credere fortemente in sé stessa”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale