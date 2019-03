Alla Celiacom il bollino di qualità dell’acqua del Molise: nuovo simbolo del ‘Made in regione’

Ieri la consegna del riconoscimento all’azienda leader europeo nella produzione di prodotti per celiaci, da parte dell’assessore Vincenzo Cotugno

CAMPOBASSO. Un riconoscimento importante per una delle grandi aziende del ‘Made in Molise’. Sui prodotti della Celiacom, marchio leader a livello europeo per la realizzazione di prodotti per celiaci, il bollino di qualità dell’acqua del Molise.

Bollino consegnato ieri, al titolare della ditta Italo Greco, dall’assessore regionale Vincenzo Cotugno. Che ha ricordato la sua proposta di istituzione del marchio di qualità dell’acqua molisana, avviato nella precedente legislatura, quando ricopriva l’incarico di presidente del Consiglio, ora richiesto da diverse aziende regionali. A partire da ‘La Molisana’.

Proprio grazie al riconoscimento ottenuto la Celiacom ha firmato un importante contratto per l’esportazione dei suoi prodotti.

“L’acqua delle sorgenti di Rio Freddo, sotto le montagne del Parco del Matese – ha evidenziato Cotugno – è forse la più grande eccellenza del Molise. E’ pura, oligominerale, fattori che danno maggior valore ai prodotti enogastronomici della nostra regione”.

“Alla soddisfazione di aver voluto istituire un riconoscimento ufficiale – ha aggiunto l’assessore – si affianca la volontà delle nostre imprese di mostrare a un mercato globale la qualità delle nostre materie prime, a partire appunto dall’acqua, facendosi promotori del Molise nel mondo. Lo ha fatto la Celiacom – ha concluso Cotugno – partita come start-up innovativa e oggi azienda leader nel suo settore”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale