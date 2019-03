Isernia, manto erboso per lo stadio e 413mila euro per il palazzetto: nuova vita per gli impianti sportivi

Gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla migliore praticabilità del terreno di gioco del Lancellotta e al restyling dell’impianto di via Giovanni XXIII

ISERNIA. Buone notizie per gli appassionati locali di sport e non solo. In questi ultimi giorni, un nuovo manto erboso è stato collocato sul campo di calcio dello Stadio Lancellotta di Isernia. Si tratta d’un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla migliore praticabilità del terreno di gioco e alla valorizzazione generale dell’intero polo sportivo di Le Piane, a beneficio di tutti gli atleti che utilizzano gli impianti per gli allenamenti e per le gare. Il nuovo manto sarà collaudato domani dall’Isernia Fc, impegnata in casa nella delicata sfida salvezza col Giulianova.

Quello dello stadio Lancellotta è solo il primo d’una serie di opere manutentive programmate sulle strutture in dotazione del Comune – si legge in una nota dell’ente - L’amministrazione di Palazzo San Francesco, infatti, rende noto che a breve si interverrà anche sul Palasport ‘Fraraccio’, dove verranno impegnate risorse finanziarie che sfiorano il mezzo milione di euro e che daranno un volto nuovo al palazzetto di via Giovanni XXIII.

Il Comune di Isernia si era infatti attestato al primo posto nella graduatoria del bando regionale 2018 per l’impiantistica sportiva, finanziabile con risorse del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, ottenendo così un importante stanziamento per il restyling del palazzetto dello sport. Via libera così ad interventi di manutenzione straordinaria per un importo complessivo di 413mila euro, di cui 307 mila 644 euro a carico della Regione e 106mila a carico di Palazzo San Francesco in qualità di cofinanziamento. Il progetto prevede, in particolare, la ristrutturazione e l’impermeabilizzazione del tetto e il rifacimento dei servizi igienici. Nel complesso degli interventi sono previsti anche la realizzazione di servizi per i portatori di handicap, finora assenti.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale