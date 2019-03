Ricchezza: i miliardari d’Italia non vivono in Molise

La regione chiude la classifica stilata da Twig in base ai dati del Mef sul reddito pro-capite. Il triangolo Milano-Bergamo-Monza si conferma ai primi posti

CAMPOBASSO. I miliardari d’Italia? Non vivono certo in Molise. La conferma arriva dall’analisi eseguita da Twig in base ai dati diffusi dal Ministero dell’Economia e Finanze relativi ai redditi del 2017.

Il Molise, insieme alla Basilicata e alla Calabria figura all’ultimo posto della speciale classifica. Dai dati presi in esame emerge che il triangolo Milano-Bergamo-Monza è il più ricco d'Italia e a livello comunale “lo scettro – scrive l’Agi - va a Basiglio con un reddito imponibile pro capite di 47.808 euro, seguito da Cusago e da Lajatico, che perde 2 posizioni. Si ferma ai piedi del podio Pieve Ligure (Ge), che recupera 8 posizioni passando dal 12 esimo al quarto posto. Fa capolino in top 10, recuperando 7 posizioni, anche Campione d'Italia”.

E ancora. Secondo lo studio si sono confermati negli ultimi posti della classifica Cursolo-Orasso (Vb) con un reddito pro capite di 5.018 euro, Val Rezzo (Co) e Falmenta (Vb).

Rispetto allo scorso anno si confermano le posizioni delle tre Regioni "più ricche" (Lombardia, Emilia Romagna e Lazio) e delle tre Regioni al fondo della classifica (Basilicata, Molise, Calabria). Ai piedi del podio, la Regione Trentino Alto Adige supera il Piemonte. Da segnalare l'importante balzo indietro della Regione Liguria che in un anno perde 3 posizioni a favore di Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Veneto.

L'analisi dei redditi italiani conferma anche per il 2017 che la maggior parte della ricchezza è concentrata nelle mani di pochi: il 43% degli italiani guadagna meno di 15 mila euro lordi annui, mentre solo il 4% guadagna più di 60 mila euro annui. Piccole differenze si registrano nelle fasce intermedie, dove i contribuenti che guadagnano tra 15-29 mila euro passano dal 37% al 36%, mentre quelli che si collocano tra i 30 e i 60 mila euro passano dal 16% al 17%.

