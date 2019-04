Imu e Tasi, il Molise tra le regioni più tartassate d’Italia

Tra una abolizione e l'altra, la tassazione sugli immobili non solo è sempre rimasta al suo posto, ma è persino lievitata



CAMPOBASSO. Le tasse sulle case hanno sempre alimentato campagne elettorali e scontri tra i diversi partiti che si sono succeduti al Governo. Sta di fatto che in Italia dal 2012 a oggi le famiglie e le imprese hanno versato quasi 156 miliardi di euro nelle case dello Stato.

A fare un’analisi su quanto raccolto dai Comuni in questi anni ci ha pensato la Cgia di Mestre la quale afferma che rispetto al 2011, ultimo anno in cui è stata applicata l’Ici, la variazione di gettito prelevato su tutti gli immobili presenti nel Paese è aumentata, in termini assoluti, del 114%. Più che raddoppiata, quindi, la cifra che i Comuni hanno incassato. L’incremento più importante registrato tra il 2011 e il 2018 si è verificato in Trentino Alto Adige (+185%), in Molise (+161%) e in Valle d’Aosta (+155%).

In termini pro-capite, invece, sempre il Trentino Alto Adige (+175%), il Molise (+165%) e la Valle d’Aosta (+156%). Per essere una tassa sparita da 11 anni, continua a finanziare più che egregiamente lo Stato.“Una patrimoniale a tutti gli effetti – si legge nel report della Cgia- che, da un lato, ha alleggerito pesantemente i portafogli dei proprietari di immobili e, dall’altro, ha deprezzato pesantemente il valore economico di abitazioni, negozi e capannoni. Rispetto al 2008, anno in cui è scoppiata la bolla, in molti casi gli immobili hanno perso fino al 40% del proprio valore”.

