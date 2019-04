Nuove ombre sul futuro della Gam: bando di vendita troppo alto, Amadori ci ripensa

Timori per il rilancio dell’azienda di Bojano e del settore avicolo molisano, dopo l’incontro al Ministero dello Sviluppo economico



CAMPOBASSO. Niente macello. E un bando di gara per la vendita del secondo lotto dell’ex Arena a prezzi troppo elevati: 3 milioni e 700mila euro. Nuove ombre sul futuro della Gam, dopo il passo indietro di Amadori, che nel vertice che si è svolto ieri al Ministero dello Sviluppo economico ha fatto sapere di voler rivedere il progetto di rilancio dell’azienda di Monteverde di Bojano.

Tutto da ripensare. Dagli investimenti alle assunzioni. Abbastanza da gelare le aspettative dei sindacati e della Regione. “Ci aspettavamo un bando diverso – il commento del governatore del Molise Donato Toma – ci sono delle criticità che potrebbero provocare problemi all’azienda”.

Criticità superabili? La risposta si avrà nei prossimi giorni. Dopo la riconvocazione del tavolo della trattativa al Mise. Ma per i sindacati il problema maggiore è che a questo punto è a rischio il rilancio della filiera del pollo molisano. Che con l’acquisizione di Amadori sembrava certezza. Il bando pubblicato dal Tribunale non indica che tipo di attività dovrà essere localizzata nello stabilimento ex Gam. Chi acquisterà (se acquisterà) il lotto potrà decidere liberamente che farne. E tutto torna in discussione.

