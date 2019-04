Europee a 5 Stelle, Stefania Gentile la molisana ‘prescelta’ sulla piattaforma Rousseau

Escluso dalla corsa il medico in pensione Fedele Clemente, per anni responsabile del 118: alle scorse elezioni regionali, fondò il movimento ‘Molise nostro’ a sostegno del centrodestra

ISERNIA. Con 427 voti sulla piattaforma Roasseau, è Stefania Gentile la candidata molisana per il MoVimento 5 Stelle alle elezioni Europee nella circoscrizione meridionale.

I votanti complessivi sono stati 32.240 e hanno espresso 108.165 preferenze per un totale di 76 candidati sui 200 in lizza.

Luigi Di Maio, in qualità di capo politico, nei prossimi giorni proporrà i 5 capolista che verranno sottoposti al voto degli iscritti (il terzo turno) per la conferma. In caso di parere favorevole degli iscritti, il capolista della circoscrizione sarà il nome proposto .

Già candidata alle scorse regionali, dove contribuì al risultato che ha consegnato sei seggi ai portavoce del Movimento, Stefania Gentile è la prima molisana in lista dopo i risultati delle Europarlamentarie e garantirà la rappresentanza regionale.

La Gentile è impegnata nel sociale, presidente della sezione Avis di Macchiagodena dove è stata responsabile del progetto “Paese cardioprotetto ". E’ attiva nel Movimento 5 Stelle Molise dal 2014 ed è laureata in Lingue.

Dal secondo turno delle Europarlamentarie è stato escluso, come è noto, Fedele Clemente, medico oggi in pensione, per anni a capo del 118, tra i fondatori della lista civica ‘Molise nostro’ alleata al centrodestra in vista delle elezioni regionali (e probabilmente è questo il motivo della esclusione).

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale