Il Pd 'accoglie' Ettore Rosato, Facciolla: nessun cenno alle vicine Amministrative

Questa mattina a Campobasso ha incontrato gli amministratori cittadini, poi una visita all'azienda 'Del Giudice' e infine a San Martino in Pensilis per i 140 anni della Società Operaia.

CAMPOBASSO. Il vicepresidente della Camera dei Deputati, Ettore Rosato, ha trascorso una giornata in Molise per ragionare e confrontarsi con la segreteria regionale del Pd di territorio,prospettive e elezioni Europee.

Primo incontro con gli amministratori di Palazzo San Giorgio poi una visita ad una azienda d'eccellenza del territorio e infine a San Martino in Pensilis.

"Ringrazio Ettore Rosato, vice Presidente della Camera dei Deputati, per la bellissima giornata trascorsa insieme, prima per un saluto all'Amministrazione di Campobasso e poi per una visita alla Del Giudice. Per finire, presenziando ai banchetti per le Europee a San Martino in Pensilis ed alla Società Operaia, in occasione dei 140 anni della stessa. L'onorevole non ha affrontato i temi relativi alle prossime Amministrative che interesseranno i Comuni della nostra Regione" rimarca in una nota stampa il segretario regionale del Pd, Vittorino Facciolla.



