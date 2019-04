Il Ministro della Difesa Trenta a Campobasso: visita al M5s e al candidato sindaco Gravina

L’esponente del Governo Conte oggi sarà a Rocchetta al Volturno, per un appuntamento istituzionale. La famiglia del marito, com’è noto, vive nel capoluogo molisano ed è stato questo il motivo del suo arrivo in città



CAMPOBASSO. Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, in visita informale a Campobasso, arriva a sorpresa nella riunione dei Cinque stelle, impegnati nell’ultimo confronto con i cittadini sul programma. Per salutare il candidato sindaco di Campobasso Roberto Gravina e gli esponenti locali del M5s, movimento del quale il Ministro fa parte.

Una visita tanto inaspettata quanto gradita, come ha scritto sulla sua pagina Facebook la consigliera comunale Paola Felice, pubblicando la foto dell’arrivo della Trenta, che oggi sarà al Museo internazionale delle Guerre mondiali di Rocchetta al Volturno, al convegno organizzato a 75 anni dalla rinascita dell’Esercito italiano. Visita istituzionale questa.

Ma, è noto, i rapporti di Elisabetta Trenta con il Molise sono molto stretti. Sono frequenti le sue visite a Campobasso, la città del marito Claudio Passarelli, ufficiale dell’Esercito.

Nel capoluogo vivono i familiari del coniuge e il Ministro, quando riesce, torna a trovarli. Lo ha fatto anche ieri sera. Dopo aver salutato i Cinque stelle molisani. E aver ‘benedetto’ la candidatura di Gravina a sindaco. Felice dell’inattesa incursione.

