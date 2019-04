Aviosuperficie, Carosella replica a D’Egidio: il Molise ha bisogno di tutto, aprite la porta allo sviluppo

Dopo le esternazioni del presidente della Terza Commissione consiliare, il comandante che ha presentato il progetto si dice a disposizione per ogni chiarimento utile a comprenderlo al meglio

CAMPOBASSO. Il progetto per la realizzazione di un'aviosuperficie diventa argomento del 'botta e risposta' tra il presidente della Terza Commissione Armandino D’Egidio e il comandante Emilio Carosella.

“Rispetto tutti i pareri e tutte le possibili critiche, a patto che siano costruttive e quindi che si conosca bene l’argomento. Il consigliere D'Egidio asserisce che ‘ben venga l'aviosuperficie ma ora si devono migliorare le strade’: mi chiedo quale sia il livello di conoscenza del progetto ‘Aviosuperficie L.C’ – spiega Carosella -. Oggi in Molise è tutto prioritario. Ci si accorge solo ora dell’emergenza viabilità, situazione che conosco da oltre 50 anni. La realtà che invece appare – spiega ancora il comandante –, all’indomani dell’incontro con Invitalia tenutosi ad Isernia, è che il progetto sta creando interesse, a prescindere se poi si faccia o meno. Non aggiungo altro, salvo augurarmi e augurare alla nostra regione di aprire la porta dello sviluppo. Resto a disposizione del presidente D'Egidio per ogni eventuale chiarimento”.

