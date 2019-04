Contratto di sviluppo del Molise, l’annuncio di Giuseppe Conte: a breve la firma

Lo ha detto il premier, a due mesi dalla sua visita in regione per presentare il programma di rilancio del territorio

CAMPOBASSO. Contratto istituzionale di sviluppo del Molise, il premier Giuseppe Conte annuncia la firma imminente del Decreto.

“Questa mattina a Palazzo Chigi – ha scritto Conte sulla sua pagina Facebook - ho presieduto il tavolo di insediamento del Cis Capitanata. Nel frattempo proseguono le riunioni tecniche relative anche agli altri Contratti istituzionali di sviluppo che abbiamo avviato per il Molise, Basilicata e Cagliari, dove mi sono recato personalmente a febbraio, e per i quali a breve firmerò i rispettivi Decreti. Il nostro territorio – ha rimarcato il presidente del Consiglio - ha delle potenzialità enormi che vogliamo esaltare e sfruttare appieno. Così come il nostro tessuto produttivo, le nostre piccole e medie imprese”.

Un provvedimento molto atteso per il Molise, che aspetta ancora di conoscere la dotazione finanziaria. Nella sua visita a Campobasso Conte ha parlato di investimenti complessivi per il Sud pari a 9 miliardi di euro, da distribuire dopo l’elaborazione del Contratti di sviluppo. Che arriverà dopo la firma del Def, che il Consiglio dei Ministri approverà domani.

