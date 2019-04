Il ritorno di Giuseppe Conte a Campobasso. Il sindaco si rivolge ai cittadini: meno auto in centro

In occasione della visita del presidente del Consiglio, che sarà alle 12 in Prefettura per un incontro sul Contratto istituzionale di sviluppo per il Molise

CAMPOBASSO. Un rapporto stretto, quello tra Giuseppe Conte e il Molise. Il presidente del Consiglio sarà nuovamente a Campobasso lunedì 15 aprile, a due mesi dalla sua prima visita in città dell’11 febbraio.

La location è la stessa, la Prefettura, dove Conte arriverà alle 12, per un incontro sul Contratto istituzionale di sviluppo per il Molise. Prenderanno parte le istituzioni locali, i rappresentanti regionali delle associazioni di categoria del comparto economico e le organizzazioni sindacali.

E proprio in considerazione della visita di Conte il sindaco di Campobasso Antonio Battista si rivolge ai cittadini, invitandoli a limitare l’uso delle auto, nel centro della città. Per l’arrivo del presidente del Consiglio e per i lavori di bitumazione delle strade, in pieno svolgimento.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale