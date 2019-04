Europee 2019, ventata d’aria nuova in casa Pd: in lista l’agnonese Caterina Cerroni

All’ottavo posto nella lista della circoscrizione meridionale del capolista Franco Roberti. Responsabile Europa e Mediterraneo dei Giovani Democratici, è vicepresidente dell’Unione internazionale dei Giovani Socialisti. E’ stata anche consigliere di maggioranza al Comune altomolisano con la lista ‘Nuovo sogno agnonese’

AGNONE. Elezioni Europee. Nella lista della circoscrizione meridionale del Partito Democratico (che comprende Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria) c’è anche l’agnonese Caterina Cerroni.

La lista sarà guidata da Franco Roberti e prima della giovanissima candidata molisana ci sono Pina Picierno, Andrea Cozzolino, Elena Gentile, Giosi Ferrandino, Gerarta Ballo e Nicola Brienza.

Caterina Cerroni, responsabile Europa e Mediterraneo dei Giovani Democratici, è vicepresidente dell’Unione Internazionale dei Giovani Socialisti (Iusy, International Union of Socialist Youth).

I Giovani Democratici hanno comunicato così la candidatura della giovane agnonese. “Le elezioni europee di maggio rappresentano un punto di svolta per il futuro del nostro continente. Sono una battaglia a cui non vogliamo sottrarci. Intendiamo impegnarci per un’Europa che garantisca opportunità di vita diffuse e protezione nei momenti di bisogno, che contrasti le diseguaglianze, la precarietà del lavoro, la disoccupazione giovanile. Un’Europa che sappia accogliere e integrare, superando gli egoismi nazionali, e parlare in modo autorevole al mondo. Un’Europa che metta un motore sostenibile alla crescita e promuova la qualità della vita delle persone e la tutela dell’ambiente. Queste ed altre sono le nostre direttrici di marcia per una nuova Europa. Ma a favore di questa battaglia non mettiamo solo le nostre idee. Ci mettiamo anche le nostre gambe e il nostro cuore. Per questo siamo felici di esprimere, nella lista del Partito Democratico nella circoscrizione dell’Italia meridionale, la candidatura di Caterina Cerroni, responsabile Europa dei Giovani Democratici e vicepresidente dell’Unione Internazionale dei Giovani Socialisti. Insieme a Caterina animeremo manifestazioni, incontri, momenti di confronto per rendere protagonista della nostra campagna elettorale una nuova generazione. Abbiamo bisogno di tutto il sostegno possibile perché le sirene delle destre non l’abbiano vinta e un’Europa giusta e solidale possa affermarsi nei prossimi anni”.

Caterina, classe 1991, oltre ad essere una giornalista pubblicista, è laureata in Economia e Management alla Luiss: iscritta al Pd dal 2009, nel 2011 ha ricoperto il ruolo di consigliere di maggioranza al Comune di Agnone con la lista ‘Nuovo Sogno Agnonese’. Nel 2013 è stata eletta segretario della federazione dei Giovani Democratici della provincia di Isernia e responsabile del dipartimento ‘Cultura e Informazione’.

