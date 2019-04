Sabatini fa il ‘bilancio’ della Sea: lasciamo un’eccellenza, ma hanno tentato di ingabbiarci

Lo ha detto l’ex presidente della società municipalizzata, che per conto del Comune di Campobasso cura la raccolta dei rifiuti, con la differenziata, e il piano neve. Sulle modalità di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio annunciata la presentazione di un esposto



CAMPOBASSO. “La Sea è un’eccellenza a livello nazionale, sono poche le società italiane che hanno i conti così in ordine e in attivo. Ma proprio perché tale va valorizzata”.

Il sassolino dalla scarpa Stefano Sabatini se l’è tolto al termine della conferenza stampa. Dopo aver tracciato i numeri di un’esperienza durata sette anni, il primo mandato da componente del cda, il secondo da presidente. “Il Comune - ha detto – deve dare le direttive, ma lasciare alla società la possibilità di provvedere alla fase operativa, deve lasciare più autonomia. Invece da Palazzo San Giorgio ci sono state troppe ingerenze, hanno tentato di ingabbiarci”.

Polemiche non legate alla mancata riconferma al vertice della società, “non potevo essere rieletto, proprio perché ho fatto due mandati”, ora affidata a un nuovo consiglio di amministrazione, guidato dal meteorologo Gianfranco Spensieri. “E’ un bravo giovane – Sabatini lo ha definito così – lo conosco perché ha avuto una consulenza con la Sea per lo sgombero neve. Ma a lui e ai nuovi consiglieri dico: siate liberi e forti e richiedete più autonomia”.

Nota critica, come quella relativa alle modalità di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio, da parte del direttore generale del Comune. “Chiarirà la magistratura – le sue parole – da parte mia sto preparando un esposto”.

“Chiudiamo con un utile di 660mila euro, derivato dal recupero dell’evasione della Tari, dalla riduzione dei costi di conferimento in discarica e dalla vendita dei rifiuti differenziati – Sabatini è poi entrato nel merito – Risultato conseguito grazie al miglioramento della raccolta differenziata, passata dall’11% al 27% dei primi mesi del 2019. Di questo passo entro due anni sarà raggiunta la percentuale del 65% richiesta dall’Unione europea”.

Sui conti in ordine ha insistito più volte. “Non abbiamo alcun debito – ha rimarcato ancora - l’ultimo mutuo l’abbiamo estinto nel dicembre 2019. Nell’ultimo periodo abbiamo effettuato 20 assunzioni a tempo determinato per la raccolta differenziata, che portano il personale a 67 unità e con il nuovo piano industriale nei prossimi anni potranno essere effettuate 90 nuove assunzioni”.

Immancabile il riferimento all’acquisto della nuova sede della Sea, un immobile di 640 metri quadrati in piazza Molise. “Per la vecchia sede era stato stipulato negli anni precedenti un canone di locazione troppo alto – ha rimarcato ancora Sabatini – per questo abbiamo chiesto al Comune una nuova sede. Quando ci hanno detto compratevela, da principio sembrava dovessero assegnarci dei locali di proprietà municipale, abbiamo lanciato un bando esplorativo, per poi ricevere un’offerta ben più vantaggiosa da un’agenzia immobiliare di Campobasso, mentre erano già state presentate le domande. Sede - ha concluso - che ci è costata 461 euro al metro quadrato, contro i 500 euro dell’offerta più bassa. Ma noi non siamo assoggettati al codice degli appalti, lo dico a chi ha sollevato critiche. Se ci avessero chiamato avremmo spiegato tutto”.

Carmen Sepede

