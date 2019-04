Sangrina chiusa, troppi disagi per gli studenti: riesplode la protesta

I ragazzi che da Campobasso e da altri centri del Molise devono raggiungere l’istituto alberghiero ‘Marchitelli’ di Villa Santa Maria sono costretti a percorsi alternativi ormai da quasi due anni, tra mille criticità



CAMPOBASSO. Sono trascorsi ormai quasi due anni dalla chiusura ai mezzi pesanti del tratto della Sp 88 ‘Sangrina’, in territorio di Sant’Angelo del Pesco. Un provvedimento adottato nel luglio del 2017 dal presidente della Provincia di Isernia Lorenzo Coia, per ragioni di sicurezza, visto che la strada era ormai troppo pericolosa per poter essere percorsa dai mezzi pesanti.

Da allora sono tante le problematiche vissute dai pendolari, lavoratori e studenti, che dal Molise devono raggiungere l’area della Val di Sangro. Disagi enormi anche per i ragazzi che da Campobasso e da altri centri della regione devono raggiungere l’istituto alberghiero ‘Marchitelli’ di Villa Santa Maria. Con il tratto della Provinciale chiusa, infatti, sono costretti a percorsi alternativi che allungano notevolmente i tempi per arrivare a scuola.

In questi anni si sono susseguiti incontri e trattative serrate tra le Regioni Molise e Abruzzo e l’Anas, per cercare di trovare le risorse necessarie per il ripristino della viabilità lungo l’arteria. “Al momento però – ha confermato il presidente dell’ente di via Berta Lorenzo Coia – resta tutto fermo e le risorse, circa due milioni di euro, per ora rimangono solo promesse”.

Il confronto era stato avviato con gli ex governatori Frattura e D’Alfonso. Ora la speranza è chi i nuovi vertici delle Regioni Molise e Abruzzo trovino soluzioni adeguate per fare fronte ai tanti disagi che da tempo si stanno registrando.

