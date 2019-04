Città del Tartufo, Lombardi confermato ai vertici dell’associazione che unisce 50 realtà italiane

Il sindaco impegnato nell’attività di promozione del prezioso fungo che, di fatto, rilancia anche l’immagine del suo paese, dell’Alto Molise e della regione

ISERNIA. Il primo cittadino di San Pietro Avellana riconfermato vicepresidente dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo. Francesco Lombardi resta saldamente ai vertici dell’associazione che unisce circa 50 realtà italiane che si distinguono per produzione e promozione turistica del re delle tavole.

La nomina è stata definita il 13 aprile in occasione dell’assemblea annuale dei soci e della riunione del consiglio direttivo convocati dal presidente dell’associazione Michele Boscagli nel borgo umbro di Scheggino. Una conferma importante per il tartufo di San Pietro Avellana e per il lavoro svolto dal sindaco e dalla sua comunità nell’ambito dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo, che mira a fare rete tra le migliori località italiane impegnate nella valorizzazione del prezioso fungo, e che ha presentato la candidatura Unesco a patrimonio immateriale dell’umanità della ‘Cerca e cavatura del tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali’.

“Sono grato all’Associazione per avermi ridato fiducia e sono convinto che questa sia un’opportunità importante per far conoscere il nostro tartufo anche oltre i confini nazionali – ha detto Francesco Lombardi -. Da tempo sostengo che dare rilevanza al tartufo di San Pietro Avellana con un brand ben definito che lo identifichi in quanto tale e maggiori tutele, sia motivo di prestigio per tutto il Molise. Dobbiamo continuare in questa direzione e rendere il nostro tartufo sempre più riconoscibile, considerando anche che gran parte del tartufo consumato sulle tavole italiane proviene da questo territorio. Facendo rete con le altre realtà e con le località che hanno saputo promuovere bene il tartufo in ottica turistica, e puntando sulla candidatura Unesco, sono certo che avremo ottimi riscontri”.

