Comunali, prove di unità nel centrodestra: nome ‘terzo’ per mettere insieme partiti e civici

In testa alle nomination sempre Aldo De Benedittis, anche se nelle ultime ore è comparso il nome di Roberto Fagnano. Intanto, con Pino Libertucci, di Italia in comune, salgono a 5 i candidati sindaco di Campobasso



CAMPOBASSO. Un nome ‘terzo’, tra Alberto Tramontano, il consigliere della Lega indicato ad Arcore dai leader del centrodestra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, e Corrado Di Niro, il presidente dell’Acem sostenuto dai movimenti civici. Che hanno presentato anche le ‘nomination’ di Francesco Pilone (Democrazia popolare e Popolo della famiglia) e Francesco Del Greco (Prima il Molise).

Prove di unità nel centrodestra, apparso finora spaccato nell’indicazione del candidato sindaco di Campobasso. Da una parte i partiti, dall’altra i civici. La trattativa prosegue tra riunioni ufficiali e incontri (più o meno) segreti, dopo l’ultimatum di 48 ore, dato dal governatore Donato Toma, con l’invito a tutte le forze politiche a trovare la quadra. Che dovrebbe passare da un accordo sul nome di Alberto Tramontano, il candidato ufficiale di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, o, al contrario, da un passo indietro dello stesso Tramontano, prima che di Corrado Di Niro.

Tutti chiamati a convergere sul famose nome terzo, che sembra sempre quello dell’avvocato ed ex amministratore comunale Aldo De Benedittis, anche se nelle ultime ore è tornata a circolare anche l’indicazione del direttore generale dell’Asl di Teramo Roberto Fagnano, già avanzata alle Regionali. Incarico che dovrebbe lasciare per fare il sindaco. E qui sorgono i dubbi.

Intanto, in attesa dell’annuncio, che potrebbe arrivare nella giornata di domani, aumenta il numero dei candidati sindaco di Campobasso. Che ad oggi sono (almeno) 5: Antonio Battista (centrosinistra), Roberto Gravina (M5s), Paola Liberanome (Io amo Campobasso) e Pino Libertucci (Italia in comune), più il candidato del centrodestra. Sempre che la coalizione non vada spaccata. In quel caso sarebbero 6, salvo passi indietro dell’ultima ora.

Carmen Sepede

