Isernia, Fitto riapre la strada a Iorio: Fratelli d'Italia prenota l'assessorato

Il partito della Meloni, dato in crescita costante, schiera l'ex ministro degli Affari regionali alle prossime Europee. Lui scommette sul Molise e incensa l'ex presidente della Regione, che non si fa pregare: dopo il voto del 26 maggio, bisognerà fare una riflessione con Toma per creare il miglior assetto di squadra. Mazzuto e la Lega in bilico. GUARDA LA VIDEOINTERVISTA

ISERNIA. Il ritorno alla carica di Michele Iorio passa per Raffaele Fitto, europarlamentare uscente e candidato alle prossime Europee in quota Fratelli d’Italia. Stamattina a Isernia la presentazione della candidatura in vista dell'appuntamento del 26 maggio e del percorso programmatico del partito, che vede in Molise la presenza di ben tre consiglieri regionali - Iorio, Massimiliano Scarabeo e Quintino Pallante - e, a quanto pare, oggetto di recenti (Mario Antonelli) ed eventuali prossime migrazioni anche in seno al Comune di Isernia.

Nutrita, infatti, la presenza di consiglieri e assessori comunali pentri all'incontro con l'ex ministro degli Affari regionali: dagli ioriani di 'Insieme per il Molise' Pietro Paolo Di Perna, Domenico Chiacchiari, Elisabetta Lancellotta, Peppino Lombardozzi, Rita Di Pilla ed Enrico Caranci, fino agli esponenti della lista del sindaco Giacomo d'Apollonio, 'Isernia in Comune', con in testa il capogruppo Nicola Moscato, Rita Papili, Giampiero Mancini e Antonella Matticoli, evidentemente spettatori interessati alla crescita del partito di Giorgia Meloni. Folta anche la schiera di amministratori locali e sindaci, che si sono intrattenuti con Fitto per pranzo: solo per citarne alcuni, il primo cittadino di Conca Casale Luciano Bucci, quello di Santa Maria del Molise Costantino Kniahynicki, di Macchia d'Isernia Mario Stasi e di Roccamandolfi Giacomo Lombardi. Accanto a Iorio, inoltre, lo storico coordinatore regionale Filoteo Di Sandro e il consigliere Scarabeo.

Immancabile una battuta, da parte dell'ex presidente della Regione Molise, sul futuro di Fratelli d'Italia a Palazzo D'Aimmo, dove nonostante il gruppo vanti 3 consiglieri, manca la rappresentanza in Giunta. "Credo che abbiamo bisogno di dare una spinta in più per collaborare con una regione che deve assolutamente accelerare il passo per risolvere alcune emergenze sociali che sono sul tappeto - queste le parole di Iorio - Credo che dopo le Europee una riflessione insieme al presidente Toma bisognerà farla, bisognerà creare l'assetto migliore per dare una spinta in più al Molise e a tutti i molisani". Rimpasto di Giunta, dunque, nell'auspicio/richiesta di Iorio. Con la posizione della Lega, rappresentata dall'assessore esterno Luigi Mazzuto - rimasto privo di consiglieri dopo l'espulsione di Mena Calenda e Aida Romagnuolo dal Carroccio - che sarebbe seriamente in bilico. Sul punto Iorio si fa capire fin troppo bene: "Il punto è avere gli uomini giusti e programmi chiari. C'è bisogno, come detto dallo stesso Toma, di un tagliando e bisogna farlo con criterio, dando le rappresentanze dovute a tutti quelli che hanno collaborato per questa vittoria elettorale e non sprecare l'occasione di riprendere il cammino interrotto per troppi anni dal governo centrosinistra. Penso bisogni fare qualcosa di diverso e di più".

Poi la parola è passata all'ospite del giorno: “Insieme a tanti amici e Michele Iorio - ha spiegato Fitto - abbiamo raccolto l’appello lanciato da Giorgia Meloni a settembre per dare vita a un nuovo soggetto politico per cambiare profondamente il centrodestra, dandogli una prospettiva futura e superando una visione vecchia di anni ma ormai inadeguata. Andiamo in Europa non sostenendo che questo progetto vada contrastato, perché il sogno Europa resta valido: dobbiamo però cambiarlo, mettere in campo delle soluzioni politiche che ne cambino le maggioranze”, ha sottolineato l’europarlamentare". Sui migranti, ad esempio, ribadisce la soluzione del blocco navale già diverse volte proposto dal suo gruppo e aggiunge: “Non siamo contro l’accoglienza di chi è in condizioni di difficoltà, ma non possiamo pensare di essere invasi senza regole, e soprattutto non possiamo pensare che l’Europa se ne lavi le mani scaricando le responsabilità sul nostro Paese”.

E per il Molise, Fitto ha assicurato: “Non promesse, ma impegni seri. Abbiamo una nuova giunta regionale che speriamo possa cambiare completamente marcia rispetto al passato, e ci auguriamo che, anche a livello nazionale e con Michele Iorio in particolare, si possano cogliere meglio le opportunità sia dirette che indirette, con bandi che vengono messi in campo dalla Commissione europea per accedere a risorse da impiegare in questo territorio”.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale