L’Unimol prossimo al rinnovo del Rettore, gli auspici del mondo del cooperativismo

L’elezione per il vertice dell’Università del Molise avrà luogo l’8 maggio

CAMPOBASSO. Nell’imminenza del rinnovo del Rettore dell’Università degli Studi del Molise, i rappresentanti Donato Campolieti, direttore della CIA del Molise, Domenico Calleo, presidente di Confcooperative Molise, Chiara Iosue, presidente della Legacoop Molise e Pasquale Oriente della Confesercenti Campobasso, hanno voluto fare il punto della situazione sull’importanza dell’università sul tessuto economico e sociale del territorio.

“Questa scadenza - affermano- è di fondamentale importanza per l’intera comunità regionale: un tessuto economico e sociale sfibrato dalla crisi economica in atto. Per questo vogliamo ribadire che il Molise potrà fronteggiare le sfide inedite e portentose che lo attendono, solo se la sua Università saprà essere punto di riferimento per la prospettiva del tutto nuova che dobbiamo intraprendere.

Dobbiamo lasciarci alle spalle l’assistenzialismo e la sua cultura, un ritardo amministrativo che negli anni s’è fatto immobilismo; abbiamo bisogno di trasferimento di conoscenze, competenze e d’innovazione, d’investire il patrimonio d’intelligenza collettiva che il nostro Ateneo custodisce, coltiva e irradia.Dobbiamo diffondere – continuano i rappresentanti delle diverse organizzazioni– la narrazione di quello che potremo diventare, delineando con rigorosa precisione la fisionomia del nostro compito, al quale dovremo attendere insieme, abbandonando la regola deresponsabilizzante della delega e abbracciando la cultura contraddittoria e feconda della partecipazione attiva.

Auspichiamo – concludono- quindi che il rinnovamento del vertice dell’Ateneo rafforzi i legami tra l’Università del Molise e il territorio, dando impulso alla ricerca e all’economia regionale a partire dall’agricoltura, dalla cooperazione, dai beni culturali, dall’ambiente e dal turismo, che nell’insieme prefigurano il nuovo modello di sviluppo che dobbiamo realizzare.

