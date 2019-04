Comunali, Maria Domenica D’Alessandro non unisce il centrodestra: civiche ritirate

A saltare le due liste che avevano fatto il nome del presidente dell’Acem Corrado Di Niro, che contestano il metodo seguito. Sta di fatto che senza candidato sindaco non può partire neppure la raccolta delle firme



CAMPOBASSO. Doveva essere il nome calato sul tavolo per unire il centrodestra. Invece l’indicazione di Maria Domenica D’Alessandro, che la Lega ha proposto come candidato sindaco di Campobasso, in sostituzione di Alberto Tramontano, invece di unire divide.

Non meno del consigliere comunale, ‘incoronato’ dal vertice di Arcore. L’elemento che era stato imputato a Tramontano. Che elegantemente ha incassato, facendo “un passo di lato in nome dell’unità della coalizione”. Che però ad oggi ancora non c’è.

Almeno due le liste civiche che non parteciperanno alla competizione elettorale del 26 maggio, se il candidato sindaco sarà la D’Alessandro, avvocato e presidente della Cassa forense del Molise. Una candidatura al Senato, lo scorso anno, con Fratelli d’Italia. Ed esperienza amministrativa nel suo comune d’origine, Torella del Sannio.

A essere ritirate le due formazioni che al tavolo della trattativa hanno lanciato la candidatura del presidente dell’Acem Corrado Di Niro, ‘Campobasso al centro’ e ‘Campobasso del futuro’, che contestano non il nome, ma il metodo seguito, l’imposizione dall’alto. In questo caso non dai leader nazionali Berlusconi, Salvini e Meloni, ma dai vertici locali della Lega. Senza coinvolgere il territorio, così fanno sapere.

Sta di fatto che dagli accordi di Arcore la casella Campobasso spettava al ‘Carroccio’, che dopo aver incassato il no su Tramontano con Mazzuto ha proposto il secondo nome: Maria Domenica D’Alessandro, appunto. Nome circolato ieri sera e ufficializzato questa mattina, al tavolo del centrodestra, su cui l’intesa non è stata trovata. Tanto da rendere necessario un passaggio politico in Giunta regionale, convocata prima della partenza della processione del Venerdì Santo. Appuntamento irrinunciabile per i politici locali.

Tutto rinviato a domani, dunque. Vigilia di Pasqua, ma il tempo della pausa non c'è, perché senza candidato sindaco non può partire neppure la raccolta delle firme. Quando manca appena una settimana alla presentazione delle liste. In un clima da ‘tutto può succedere’. Al quale guardano con attenzione i competitor: il sindaco uscente Antonio Battista (centrosinistra), Roberto Gravina (M5s), Paola Liberanome (Io amo Campobasso) e Pino Libertucci (Italia in Comune). Loro già pronti alla contesa.

Carmen Sepede

