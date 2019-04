Europee, il coraggio del Pd: Molise al centro con Caterina Cerroni

Pagina 1 di 2

Oggi la presentazione ufficiale della candidata in corsa per la circoscrizione Sud, all’ottavo posto in lista. Agnonese di nascita, giornalista pubblicista, laureata alla Luis, impegnata in politica, giovane ma soprattutto preparata e competente

di Lucia Sammartino

CAMPOBASSO. Sguardo limpido, affatto intimorito. Sicura di sé ma la presunzione non è cucita addosso a Caterina Cerroni, la candidata molisana alle Europee sulla quale il Partito Democratico ha scommesso.

Una enorme soddisfazione, dice il segretario Vittorino Facciolla mentre la presenta alla stampa regionale. Dietro, all’ultima fila della sala che accoglie le riunioni del circolo cittadino del Pd in via Ferrari, la mamma e il papà (nella foto, ndr).Caterina assomiglia ad entrambi che la guardano con quell’orgoglio che è invisibile agli occhi ma di certo fa battere forte il cuore.

“Una candidata del nostro territorio, donna e giovane ma soprattutto qualificata, preparatissima – continua Facciolla -. Il Pd è stato attraversato da motivi di inutile divisione ma oggi portiamo Caterina con rinnovata e straordinaria unità”.

Nome – ma soprattutto spessore politico e umano – gradito alla direzione nazionale, a quella regionale e anche al circolo di Isernia, dal quale Caterina arriva. E ci sono tutti a salutare – con scroscianti applausi tra l’altro - questa candidatura davvero nuova, fuori da logiche che non siano quelle del valore aggiunto che lei potrà portare ad una competizione (che è difficile), ad un partito (che si apre al nuovo con coraggio) e al suo territorio.

Il piccolo Molise che candida, all’ottavo posto nella lista della circoscrizione sud, Caterina: origini agnonesi, ha iniziato a muovere i primi passi in politica con il compianto sindaco ‘di frontiera’ Michele Carosella che, non appena viene nominato, suscita in lei ricordi così importanti da farla commuovere per un attimo. Ci sono il segretario dei Giovani Democratici, il vice segretario del circolo di Isernia, c’è la neo eletta Michela Gerbaso e poi la segreteria regionale del Pd al gran completo.

Amministratori, iscritti al Pd, elettori che oggi la sosterranno in questo viaggio verso un’Europa che deve rinnovarsi perché il partito “è in una fase di incredibile e forte ripartenza e noi vogliamo esserci per portare le istanze di un’Europa più solidale. Perché noi siamo europeisti convinti, perché - per il Molise - l’Europa è una occasione straordinaria” dice ancora Facciolla.

“Una candidatura attrattiva ma capace di tradurre speranze e istanze del territorio. E tu hai le capacità, Caterina, perché sei un passo avanti rispetto a tanti. Non arretrare mai nel contatto con i cittadini perché hai le capacità e le caratteristiche del candidato che, se parla, convince” rimarca il segretario regionale.

Attestati di stima sinceri, questo traspare dalle parole di chi saluta questa candidatura come una prima vittoria.