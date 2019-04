Comunali: sorprese, novità e tanti transfughi nell’esercito del centrodestra. Ecco i nomi

Prime indiscrezioni sui nuovi posizionamenti degli uscenti. I Popolari per l’Italia di Vincenzo Niro fanno incetta di consiglieri provenienti dal centrosinistra. Pilone potrebbe scegliere Fratelli d’Italia. E dal Pd arriva a Forza Italia Angelo Cristofaro, ex rutiano di ferro

di Lucia Sammartino

CAMPOBASSO. Prime indiscrezioni sui candidati dello schieramento di centrodestra in corsa alle ormai imminenti elezioni amministrative del 26 maggio.

La corsa alla composizione delle liste, nel centrodestra, partita con qualche giorno di ritardo complice la fase di stallo registrata sul candidato sindaco, ha cominciato a concretizzarsi sabato scorso, con l’accettazione delle candidature.

Le prime sorprese sarebbero rintracciabili nella lista di Forza Italia: in corsa Angelo Cristofaro, ex vicepresidente della Provincia ai tempi di Nicola D’Ascanio e rutiano di ferro fino a qualche tempo fa. Una candidatura non inaspettata, di fatto, visti gli antefatti (la presidenza del CdA della Pistilli e i rapporti parecchio difficili con il centrosinistra). Nella stessa lista dovrebbe esserci anche Maria Laura Cancellario (supportata dalla collega della Regione Paola Matteo). Un posto anche per Giuseppe Cimino, volto noto della politica locale vista la precedente esperienza amministrativa al fianco di Gino Di Bartolomeo. Anche Rossella Aufiero, consorte del sindaco Fausto Parente, avvocato originario del Beneventano con trascorsi politici sempre fra gli azzurri, tranne la parentesi (nel centrosinistra) al fianco di Vincenzo Cotugno ai tempi di ‘Rialzati Molise’ e indicato, in tempi non sospetti, come papabile alla candidatura a sindaco.

Orgoglio Molise non presenterà una lista ma sarà al fianco – manco a dirlo - di Forza Italia, partito nel quale corre – per le Europee – l’onorevole Aldo Patriciello, cognato dell’assessore Vincenzo Cotugno.

Vincenzo Niro punta invece a fare ‘cappotto’ con la lista che, sotto l’egida dei Popolari per l’Italia’ correrà al fianco del candidato sindaco Maria Domenica D’Alessandro: con lui, secondo i beneinformati, la maggior parte dei transfughi. Ci dovrebbero essere, secondo le indiscrezioni delle ultime ore, Salvatore Colagiovanni, Francesco Sanginario, Pietro Montanaro, Antonio Columbro, Francesco De Bernardo, Carla Fasolino, Giuditta Lembo e, pare, anche la consorte di un altro dei papabili a sindaco fino a qualche settimana fa, il dottor Gianfranco Piano.

L’attuale assessore al Bilancio, Massimo Sabusco, in ossequio ad una tradizione politica di famiglia dovrebbe essere candidato con l’Udc, formazione politica nella quale dovrebbe confluire la lista ‘E’ ora’, riferibile a Nicola Gesualdo ma principalmente al presidente Toma. Con l’Udc in corsa potrebbero esserci anche Michele Coralbo e Livia Mucci oltre a qualche candidato di diretta espressione del già assessore regionale Angela Fusco Perrella.

Rosario De Matteis, Quintino Pallante e Michele Iorio starebbero definendo i candidati di ‘Fratelli d’Italia’ fra i quali potrebbe esserci – a sorpresa - un altro veterano, Francesco Pilone. Con lui, pare, anche Elio Madonna e Mario Annnuario.

Erano e restano nella Lega, e in questo caso si tratta di conferme e non di indiscrezioni, Alberto Tramontano e Alessandro Pascale.

