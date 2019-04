Mancano i medici, si rischia il blocco dei servizi in ospedale: subito due assunzioni

La richiesta dei direttori dei reparti di Ortopedia e Traumatologia al direttore generale dell’Asrem, Gennaro Sosto, che ha avviato le procedure per firmare incarichi libero professionali

CAMPOBASSO. Mancano i medici, in ospedale si rischia l’interruzione di pubblico servizio. Una situazione di grande difficoltà, quella che si sta verificando al ‘Cardarelli’ di Campobasso e al ‘San Timoteo’ di Termoli.

"Gravissima criticità di personale medico e grosse difficoltà a garantire una corretta turnazione": è quello che hanno scritto i direttori dei reparti di Ortopedia e Traumatologia dei due ospedali, chiedendo con urgenza l'avvio di procedure per due incarichi libero-professionali, al fine di "scongiurare l'interruzione di pubblico servizio". Richieste accolte dal generale dell’Asrem, Gennaro Sosto.

Sempre più difficile, dunque, reperire medici da assumere nelle strutture sanitarie del Molise, dopo che la questione è finita in cronaca nazionale, per la decisione di richiamare in servizio professionisti in pensione.

Il piano 2019 prevede l'assunzione di 7 medici specialisti, ma a seguito di rinunce o mancata presentazione alle prove di concorso fino ad oggi è stato possibile assumerne solo uno.

