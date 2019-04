Il Molise celebra la Liberazione: a Campobasso una corona di fiori, a Monte Marrone il ricordo di Pintor

In piazza anche l’associazione nazionale partigiani d’Italia con il presidente Loreto Tizzani



CAMPOBASSO. Anche nel capoluogo di regione, così come in tutta Italia, si è celebrata la festa della Liberazione. Come ogni anno una corona di fiori è stata deposta al Monumento ai Caduti in piazza della Vittoria dal sindaco Antonio Battista accompagnato dal presidente del Consiglio comunale Michele Durante e dal vice sindaco Bibiana Chierchia. Ad onorare il sacrificio dei partigiani della resistenza anche l’onorevole pentastellato Antonio Federico. Le celebrazioni sono proseguite presso la Bibliomediateca comunale di via Roma.



Intanto, come da tradizione, a Monte Marrone si è ricordata la figura di Giaime Pintor, partigiano che morì all’età di 24 anni dilaniato da una mina tedesca a ridosso della linea Gustav. Anche qui diversi gli interventi istituzionali da parte di amministratori e sindacalisti che hanno ricordato il valore della lotta al fascismo anche nei giorni d’oggi.

