Isernia, idee e proposte a confronto per rilanciare il settore moda

Diverse le tematiche affrontate nel corso del convegno promosso nell’ambito dell’iniziativa ‘La notte del lavoro narrato’

ISERNIA. Mettere in campo strumenti efficaci in grado di far tornare ad essere il settore moda fiore all’occhiello dell’economia molisana. Se ne è discusso a Isernia nel corso del convegno ‘La notte del lavoro narrato’, ospitato nei locali della biblioteca ‘Romano’. Si è partiti dalla crisi dell’Ittierre per arrivare ad analizzare la situazione attuale. Necessaria la salvaguardia delle maestranze, per le quali, ad avviso della segretaria regionale della Uil Tecla Boccardo “ci vorrebbe un maggior supporto anche da parte delle istituzioni. Ci vuole ancora tanto, i lavoratori sono insoddisfatti, le grandi e le piccole vertenze non sono ancora state risolte perciò non sappiamo quale sia la direzione verso la quale voglia andare la regione Molise”.

Il promotore dell’iniziativa, Giorgio Gagliardi, ha formulato un’offerta per rilevare anche l’archivio storico della Ittierre e metterlo poi a disposizione del territorio. Il sogno è di tornare a produrre nello stabilimento di Pettoranello. “Si parte dalla prosecuzione di un progetto partito con ‘Laboratorio moda’ nel 2015 e della start-up innovativa ‘Creazioni moda’ – ha spiegato –. Stiamo discutendo proposte per il rilancio del settore moda, mantenendo la vocazione del territorio e analizzando le tendenze in atto che possano favorire questo processo: il reshoring, cioè il rientro delle produzioni in Italia, e la cosiddetta moda sostenibile”.

Presente all’incontro anche l’ex governatore Michele Iorio, attualmente presidente della II commissione. In questi mesi sta lavorando ad alcune proposte a sostegno degli ex Ittierre. “Personalmente – ha assicurato - sto facendo il possibile con l’obiettivo di sbloccare i fondi del Piano delle Politiche Attive per il lavoro sia per creare nuovi possibili sbocchi occupazionali sia promuovendo possibilità di incentivo per le imprese legate alla riassunzione degli ex lavoratori”.

