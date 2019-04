Maratona Bilancio, zero ‘tagli’ e solo aumenti. E spunta la ‘norma Toma’ contro il gruppo dei 5 Stelle

Il Consiglio regionale costerà 6 milioni all’anno, approvato un subemendamento che aggiunge 200mila euro ai fondi destinati e già approvati. Il Partito Democratico, dopo le aperture sul sociale registrate dalla maggioranza, ora ‘punta’ all’azzeramento Irpef per le aree interne, al taglio delle accise sui carburanti e al blocco dell’aumento dei biglietti del trasporto pubblico

CAMPOBASSO. Bilancio regionale, lavori sospesi per la pausa pranzo dopo una mattina dedicata alla votazione degli emendamenti e dei rispetti subemendamenti. Minoranze impegnate a spingere per le riduzioni dei centri di costo e per il conseguente finanziamento (con le somme risparmiate) di settori per i quali si ritiene siano necessari ulteriori segnali, e soprattutto fondi.

I consiglieri del Partito Democratico si concentrano sulle tematiche de lavoro e delle imprese dopo i risultati incassati nell’ambito delle politiche sociali e del welfare.

“In Consiglio Regionale ieri notte siamo riusciti ad ottenere importanti risultati – spiegano Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla -. Soprattutto per il sociale, aumentando le risorse per gli asili nido, le classi primavera, gli anziani, i diversamente abili. E in vista del 1° Maggio, come Partito Democratico, oggi interverremo nella discussione con tutta una serie di provvedimenti in favore del lavoro e delle imprese. Quelle ‘buone’, che creano lavoro ma che sono gravate da una tassazione eccessiva. Proporremo l'alleggerimento dell'Irap soprattutto per i negozi delle aree interne, ma anche il taglio delle accise sui carburanti e il blocco dell'aumento del costo del biglietto del trasporto pubblico. Perché, nonostante tutte le difficoltà di bilancio, è tecnicamente possibile e politicamente doveroso lanciare un concreto segnale di speranza, se solo il Governatore Toma e la maggioranza di centrodestra avranno il coraggio di farlo”.

Fino ad ora (il Consiglio è stato sospeso e riprenderà alle 14.45) il tema dei tagli non è stato oggetto dell’attenzione richiesta dalle minoranze.

Movimento 5 Stelle e Partito Democratico hanno infatti puntato l’attenzione – con i rispettivi emendamenti – alla novità delle ultime ore, e cioè l’aumento della dotazione finanziaria dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Nella notte di sabato, è stato approvato il relativo bilancio per 5 milioni e 850mila euro. Oggi, con un emendamento ‘a sorpresa’ presentato dal governatore Toma e dal presidente del Consiglio regionale Micone, tale somma è stata aumentata di 200mila euro.

Con pacatezza e argomentazioni simili, sia il Pd che il Movimento 5 Stelle hanno chiesto di conoscere le motivazioni di tale incremento dei fondi destinati al Consiglio regionale sottolineando che le attività della massima assise legislativa, viste le nuove Commissioni che saranno insediate e che riguarderanno la Calre e gli Affari europei, non necessitano di ulteriori fondi (le partecipazioni agli organismi sono a costo zero per i consiglieri) ma di personale. Sia i portavoce del Movimento 5 Stelle che i consiglieri del Partito Democratico hanno chiesto di conoscere nel dettaglio le destinazioni di questi 200mila euro, alla luce – dell’evidenza rappresentata dal fatto che – come ha evidenziato più volte Facciolla - i cordoni della borsa appaiano talmente stretti da non permettere spostamenti di fondi su capitoli più impattanti come, ad esempio, quelli relativi alle politiche di sostegno alle fasce deboli.

Ma il ‘giallo’ della mattinata è contenuto invece nell’articolo 54, anticipato con inusuale pacatezza, dal portavoce Andrea Greco quando si è affrontato il tema dell’aumento della dotazione finanziaria in favore del Consiglio regionale.

“Con questo subemendamento firmato da Toma, si aumenta di 200 mila euro il costo del Consiglio regionale. Mi stupisce - ha spiegato Greco - che poi, all’emendamento 54 presentato da 5 stelle con cui chiediamo di abbassare del 20% il costo dei gruppi consiliari (da 3700 euro a 3100 lordi), Toma si preoccupi di subemendare prevedendo il taglio dei componenti del gruppo consiliare dopo la terza unità (solo i 5 Stelle hanno sei consiglieri nel gruppo consiliare, ndr).

Si vogliono dare più soldi e poi si amputa il Movimento visto che ha 6 componenti? Questa è schizofrenia legislativa. Mi chiedo cosa muova il presidente, una forma di vendetta normativa?

Non abbiamo problemi a pagare i nostri dipendenti, non li mandiamo di certo a casa ma mi aspetto che i componenti di questa assise prendano coscienza. Non siamo qui a fare leggi che sanciscono vendetta o che regolano rapporti interpersonali: significherebbe utilizzare le stanze di questa assise andando ben oltre le proprie competenze legislative, avendo un chiaro quadro degli effetti sulla collettività. E questo significa abusare della propria posizione.

Tutti i consiglieri devono essere messi nelle condizioni di poter dare corso al proprio mandato. Qui si vuol fare una legge punitiva per 3 dei componenti di questo gruppo consiliare con l’amputazione totale della possibilità dell’esercizio del mandato”.

Rispetto alla possibilità di istituire il ‘prestito d’onore’ per gli studenti universitari (emendamento Pd) che non siano ammessi alle borse di studio ma siano ugualmente meritevoli, il presidente Toma -nel rigettare l’emendamento che spostava 50mila euro dall’agenzia Molise Lavoro all’Esu – ha confermato di voler istituire un percorso diverso ma orientato al raggiungimento dello stesso risultato tramite la Finmolise.

Lo stesso ‘trasferimento’ di risorse da enti ormai ‘decotti’ a politiche attive è stato richiesto sempre dal Pd e relativamente agli enti provinciali per il turismo che vengono di fatto aboliti ma sono oggetto di un finanziamento per far fronte – come ha spiegato sempre il governatore – alle posizioni debitorie da estinguere (l’Ept di Isernia ha un contenzioso con il Consorzio industriale di Isernia-Venafro, quello di Campobasso invece risulta moroso nel pagamento dell’affitto della sede).

