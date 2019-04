Sviluppo turistico, Isernia 'spinge' sul Paleolitico: al via l'intesa promozionale con Benevento

L’obiettivo delle due Province è la valorizzazione delle risorse d’interesse storico e paesaggistico dei rispettivi territori, a partire dai siti di Pietraroja e La Pineta



ISERNIA. Unire le forze e mettere in campo strumenti efficaci per lo sviluppo turistico e scientifico. Questo l’obiettivo dell’accordo raggiunto tra Isernia e Benevento

Giovedì 2 maggio, alle ore 10, giungerà a Isernia un gruppo di studenti e docenti provenienti dall’Abruzzo per una visita didattica al museo del Paleolitico. E proprio nell’occasione sarà sottoscritto un protocollo d’intesa tra il presidenti delle Province di Benevento e Isernia, Antonio Di Maria e Lorenzo Coia, con l’intervento del sindaco del capoluogo pentro, Giacomo d’Apollonio.

L’intesa è finalizzata alla valorizzazione delle risorse di interesse storico e paesaggistico dei rispettivi territori, a partire dalle aree del giacimento fossilifero di Pietraroja e di quello de La Pineta. Sito per il quale il Comune di Isernia ha recentemente varato una specifica strategia di valorizzazione, che vuole scommettere sulle potenzialità offerte dal ritrovamento del dentino di un bimbo vissuto 600mila anni fa.

“Il protocollo che sarà firmato dopodomani – sottolinea in una nota l’amministrazione comunale - incrementerà le già proficue relazioni fra il Sannio molisano e quello beneventano, mediante interventi tesi alla efficace salvaguardia delle reciproche identità, accomunate da un analogo percorso storico e da consolidate affinità culturali”.

